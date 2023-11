Serie A a prezzi stracciati, offerta imperdibile di DAZN: tutti i dettagli

Celebrare il Natale con il calcio? DAZN lancia l’offerta per godersi la Serie A: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Per gli appassionati di calcio arriva un’offerta imperdibile per godersi la Serie A, LaLiga, la Serie BKT e molto altro. DAZN decide di fare il regalo di Natale ai propri abbonati: ecco tutti i dettagli.

Coloro che seguono con passione il calcio sono spesso “costretti” a fare più di un abbonamento per seguire le partite della propria squadra preferita o per guardare un altro campionato. Questo ha notevoli effetti sulle tasche degli appassionati. Per incentivare le persone a scegliere DAZN, l’emittente ha lanciato un’offerta imperdibile per godersi le partite di calcio: ecco quale.

Per Natale DAZN ha deciso di lanciare un’offerta interessante, valida solamente per i nuovi abbonati. Per persuaderli a provare il servizio offerto dalla piattaforma, la società ha pensato di ridurre il costo della tariffa standard.

DAZN, prezzo stracciato: offerta a tempo limitato

Cambiano quindi i costi mensili di DAZN, anche se soltanto in via promozionale. Non più 40,99 euro al mese, come previsto finora, ma circa il 50% in meno. Per due mesi sarà possibile infatti usufruire del servizio al solo costo di 19,90. La promozione, lanciata il 27 novembre, sarà attivabile fino al 10 dicembre.

Al termine del secondo mese, l’offerta si rinnoverà al costo della tariffa Standard del momento. Inoltre, il passaggio a un altro piano nel corso dei primi due mesi comporterà la perdita della promozione. Un’offerta comunque molto interessante tenendo conto dei match importanti che andranno in scena nei prossimi giorni e a gennaio.

In particolare, il 3 dicembre la capolista Inter si recherà a casa dei Campioni d’Italia in carica, ossia il Napoli. Solamente 5 giorni dopo la formazione di Walter Mazzari volerà a Torino per sfidare la Juventus, mentre sabato 9 il Milan affronterà l’Atalanta all’Atleti Azzurri d’Italia. Infine, solamente due giorni prima di Natale andrà in scena il derby del Sole tra Napoli e Roma.

Un calendario avvincente, tuttavia coloro che decideranno di abbonarsi potranno seguire anche il campionato spagnolo e la Serie BKT nei primi due mesi. Inoltre, se decideranno di proseguire al termine della promozione con l’abbonamento potranno godersi anche l’Europa League ma non solo. Sulla piattaforma sono infatti disponibili anche programmi di approfondimento come Tutti Bravi dal Divano.

Infine, DAZN non offre solamente calcio nella propria offerta sono inclusi anche: basket italiano con la Serie A UnipolSai e l’Eurolega e l’Eurocup, NFC, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Il tennis, il ciclismo, volley e atletica saranno invece fruibili sui canali Eurosport HD 1 e HD 2.