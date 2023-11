Sinner, decisione strappalacrime: piangono tutti i suoi tifosi

Dopo il trionfo in Coppa Davis arriva una decisione commovente da parte di Jannik Sinner: tifosi in lacrime.

Nel mondo dello sport italiano l’uomo copertina continua a essere lui, Jannik Sinner, il tennista numero 4 al mondo che ha trascinato, a soli 22 anni, la Nazionale italiana alla conquista della seconda Coppa Davis della sua storia.

Non si sono ancora raffreddate le immense emozioni vissute nelle ultime settimane che arriva, però, una clamorosa decisione da parte dell’altoatesino. Un gesto strappalacrime che in pochi si sarebbero aspettati.

Ormai da mesi sulla cresta dell’onda, dopo le vittorie del suo primo 1000 a Toronto, del 500 a Pechino, la finale delle Finals di Torino e la conquista della Davis, Sinner si godrà nelle prossime settimane un periodo di meritato riposo, per ricaricare le batterie in vista di un 2024 in cui è chiamato ad altre imprese memorabili: la sua prima vittoria in uno Slam e magari il miglioramento del suo best ranking.

Il riposo di Sinner non sarà fatto però solo di relax e allenamenti, ma anche di gesti molto importanti. Perché Jannik non è solo il numero uno d’Italia dentro al campo, ma anche fuori. Lo ha dimostrato ancora una volta in questi giorni con un gesto che ha lasciato senza parole tutti i suoi tifosi.

Sinner, gesto incredibile: il tennista italiano commuove i suoi tifosi

Ragazzo dal cuore d’oro, Jannik ha già fatto vedere in più occasioni di non essere insensibile a ciò che lo circonda. Nel 2021, ad esempio, aveva scelto di devolvere i fondi arrivati dalla vendita all’asta di una sua racchetta a favore del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone.

Stavolta, però, Sinner si è superato. Consapevole del valore che ha acquisito ogni suo attrezzo dopo i successi di questo periodo, ha deciso infatti di concedersi ancora una volta un gesto di beneficenza.

Anche stavolta l’altoatesino ha accettato di mettere all’asta una delle sue racchette. Stavolta l’obiettivo è raccogliere denaro per aiutare il piccolo Arturo, un bambino di 5 anni originario di Ghiffa, in Piemonte, e affetto dalla sindrome di Gillespie, una rarissima malattia che impedisce di parlare, camminare, vedere correttamente e mantenere l’equilibrio.

Nel tentativo di dargli una mano e di pagare le sue cure, Sinner ha quindi acconsentito a mettere all’asta un’altra delle sue racchette, con la speranza di poter raccogliere abbastanza fondi da poter concedere una chance al bambino.

Al momento non esiste infatti una cura per questa rara malattia, ma l’unica cosa che si può fare per aiutare chi ne è affetto è affrontare un percorso di logopedia e fisioterapia molto costoso. L’obiettivo è raggiungere la somma di 100mila euro. Al momento, grazie alla collaborazione di altre realtà ne sono stati raccolti circa 29mila. L’aiuto di Sinner potrebbe però rivelarsi prezioso per cercare di avvicinarsi all’obiettivo, e dare una possibilità al piccolo Arturo di poter migliorare la sua vita.