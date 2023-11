“115 violazioni sportive”: si va in Tribunale, retrocessione annunciata

Il calcio europeo sta vivendo un periodo estremamente difficile: c’è la penalizzazione che può far retrocedere il top club.

Le vicende legate al fattore economico stanno creando dissapori estremamente complicati da gestire per molte società. La passata stagione è stata pesantissima, in questo senso, per, la Juventus, che ha ricevuto penalizzazioni di non poco conto che non hanno fatto altro che aprire scenari molto difficili e complessi.

Le Federazioni stanno studiando con cura i casi più eclatanti e presto si potrebbe arrivare a sanzioni e ora si può arrivare alla penalizzazione e alla clamorosa retrocessione.

Rischio pesante: penalizzazione e retrocessione

Il calcio europeo rischia di vivere un tonfo clamoroso sotto tanti punti di vista e possono esserci penalizzazioni e ammende così importanti da portare alla retrocessione del club storico. Tutte le Federazioni europee hanno deciso di attivare piani di controllo molto serratu che devono portare alla verità sotto molti aspetti: bisogna scoprire le irregolarità

La scorsa stagione è stata ricca di penalizzazioni, ammende e squalifiche per dirigenti e per le squadre in tutta Europa. Le classifiche sono cambiate anche durante lo svolgimento dei campionati e e anche in quest stagione c’è il rischio che i campionati vengano esposti a pericoli simili.

Anche per questa nuova stagione sono stati scoperti casi di mancato rispetto delle regole che può portare alla retrocessione del club.

Manchester City sotto assedi: accuse pesantissime

Il Manchester City è stata una delle squadre che più di tutte le altre ha speso in questi ultimi anni. I Cityzens sono stati capaci di vincere la Champions League, offrendo a Pep Guardiola una rosa sempre più forte e capace di vincere trofei su trofei.

Ora ci sonno novità sul tema finanziario che ha coinvolto la Premier League e il Manchester City. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, la squadra di Pep Guardiola non vivrà un autunno sereno nel 2024. Ci sarà un processo per aver violato il regolamento del Fair Play Finanziario del campionato inglese.

La squadra di Pep Guardiola rischia dal punto di vista economico con una multa, ma anche dal punto di vista sportivo. Il processo prenderà il via nei prossimi mesi e che potrà condizionare fortemente il futuro del Manchester City.

Retrocessione Manchester City: le ultime

La Premier League a febbrario 2023 aveva gi dichiarato di aver iniziato le indagini sul Manchester City per possibili violazioni del Fair Play Finanziario nelle stagioni dal 2009/2010 al 2017/2018.

Il club di proprietà dello sceicco emirato Mansour è imputato di 115 violazioni del regolamento del Fair Play Finanziario. E questo potrebbe portare il Manchester City a vivere un futuro davvero buio: la possibilità di una retrocessione è più viva che mai.