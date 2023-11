Calciomercato, esonero ufficiale: Tudor è il sostituto

Aggiornamenti sul futuro dell’allenatore Igor Tudor che è pronto a sostituire il suo collega. C’è l’annuncio ufficiale sull’esonero, ecco tutti i dettagli.

Svolta a sorpresa per il club che ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico italiano. Una decisione inaspettata e quasi sorprendente che apre nuovi scenari riguardo l’arrivo in panchina di Igor Tudor che è pronto, questa volta, a tornare nuovamente in panchina.

Gli ultimi risultati negativi hanno spinto la società a mandare via l’allenatore, che non è riuscito a dare quell’impronta decisiva alla squadra. Ecco perché la dirigenza ha ufficializzato l’esonero del tecnico che, nelle prossime ore, lascerà la città per tornare nel suo paese. Per la sostituzione avanza la candidatura di Igor Tudor che, dopo aver visto saltare la panchina del Napoli, adesso si prepara a vivere una nuova avventura nello stesso campionato in cui già è stato.

Calciomercato: esonero ufficiale, il sostituto è Igor Tudor

Ecco le ultimissime che riguardano il destino del tecnico croato che è pronto a vivere una nuova avventura nel massimo campionato europeo. La società sta pensando a lui per sostituire l’esonero tecnico, che è stato mandato via a causa degli scarsi risultati ottenuti fino a questo momento.

L’arrivo dell’italiano non ha prodotto i risultati sperati, con la squadra che è attualmente all’ultimo posto in classifica con 9 punti. Una situazione davvero complessa e che rischia di compromettere il futuro del club francese. Ecco perché la dirigenza ha deciso di dare una nuova svolta alla panchina del club con l’esonero come allenatore del Lione di Grosso.

Adesso, per la sostituzione dell’italiano la società francese valuta altri profili per la panchina. In lizza c’è Jorge Sampaoli anche se l’alternativa che stuzzica di più è un’altra. Un ritorno a sorpresa in Ligue 1 con la decisione della società di nominare come nuovo tecnico del Lione Tudor.

Esonero Grosso Lione, chi sarà il nuovo allenatore? C’è Tudor tra le opzioni

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, al momento ci sono vari profili accostati alla panchina del club. La dirigenza valuterà nelle prossime ore il nome del futuro allenatore. Per il momento, in panchina si accomoderà il direttore tecnico Pierre Sage che sarà assistito dall’ex difensore dell’Inter Jérémie Bréch. Entrambi guideranno la squadra alla prossima partita di campionato con la società che, nel frattempo, si prenderà il giusto tempo a disposizione per nominare il nuovo allenatore del Lione con Tudor, Sampaoli o Bruno Genesio in lizza per un incarico.