Dalla Juve al Bayern: i soldi non sono un problema

La Juventus starebbe per dire definitivamente addio al suo obiettivo di mercato: il Bayern Monaco pronto a sborsare davvero.

A Torino nessuno si è fatto male: la Juventus non è riuscita nel compito di sorpassare l’Inter in vetta alla classifica dopo il Derby d’Italia, ma non perde terreno e posizioni, insidiando quindi ancora la capolista.

Naturalmente, soprattutto dopo una partenza inaspettatamente forte come quella della sua squadra, Massimiliano Allegri ora aspetta con ansia l’apertura dei battenti del calciomercato.

A gennaio uno sforzo dovrà farlo anche la società, altrimenti sarà difficile far fronte a squadre forti come non lo è solo l’Inter, ma anche Milan e Napoli, con gli uomini della rosa contati. A parte la possibilità di infortuni e squalifiche, non dimentichiamo che il tecnico toscano ha a che fare con defezioni che nessun altro oggi ha in Serie A, ovvero i lunghissimi stop di Fagioli e Pogba, ormai da ritenersi fuori dalla competizione.

Sarà un anno difficile per i bianconeri ed almeno Allegri sta provando a divertirsi. Senza il peso delle coppe europee, la sua Juve può preparare il campionato gara per gara ma come detto, in inverno ci sarà bisogno anche di qualcosina in più. Intanto, i bianconeri incassano una brutta notizia, visto che a quanto pare ci sarebbe una big pronta a mettere subito mano alla tasca per un obiettivo di Cristiano Giuntoli.

Dalla Juve al Bayern: cacciano i soldoni

Secondo quanto si legge oggi su sport.sky.de, il Bayern Monaco infatti sarebbe interessato al diciannovenne portoghese João Neves, attenzionato appunto anche dalla Juventus che principalmente vorrebbe fare movimenti in entrata proprio a metà campo. Neves può agire da mediano davanti alla difesa ed anche da mezzala e per adesso che potrebbe anche sparare alto per lui, visto che il contratto scadrà solo nel 2028 gioca con la maglia del Benfica.

Il centrale portoghese diverrebbe sin da subito l’alternativa naturale di Joshua Kimmich, un’investitura niente male per un 2004. Il tutto, se la Juve non dovesse darsi una mossa, potrebbe accadere anche a gennaio, senza l’attesa della fine della stagione. A quel punto, i lusitani potrebbero chiedere una cifra che si aggiri intorno ai 30 milioni di euro per la giovane promessa, ma al Bayern non hanno problemi di soldi.

Il ragazzo nato a Tavira vestirebbe, in caso di arrivo in Germania, per la prima volta una divisa diversa da quella del Benfica, squadra in cui ha fatto tutte le giovanili fino al passaggio tra i ‘grandi’. La trattativa sembrerebbe avere tutte le possibilità di decollare a breve.