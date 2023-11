Esclusione dalla competizione, guai per l’italiana: la decisione del Giudice

Grossi problemi per il club italiano che, adesso, rischia l’esclusione dalla competizione: ecco la decisione del Giudice Sportivo.

Esclusione dalla competizione, la decisione del Giudice

Grossi problemi per il Livorno che nonostante la vittoria in trasferta contro il Gavorrano, rischia di perdere a tavolino la gara di Coppa Italia Serie D. Errore da parte di mister Giancarlo Favarin che ha schierato dal primo minuto Gianmarco Bassini, precedentemente squalificato per una giornata per somma di ammonizioni. Ecco perché adesso il Livorno rischia l’esclusione dalla Coppa Italia Serie D.

Comunicato ufficiale Livorno: rischio squalifica, ecco cosa è successo

Ieri, 29 novembre 2023, si è svolta la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D. La vittoria del Livorno per 2-0 aveva permesso alla società amaranto di qualificarsi ai quarti di finale. Ma l’errore tecnico dello staff, che ha schierato in campo un giocatore squalificato, ha compromesso l’esito della partita che adesso sarà ribaltato dal Giudice Sportivo.

“Il presidente del Livorno Joel Esciua annuncia che tutti i tifosi presenti a Gavorrano saranno rimborsati. Ancora una volta a loro va il ringraziamento per quanto fatto e dell’amore, passione e attaccamento verso la maglia”.