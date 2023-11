Infortunio in Serie A, si ferma un big: ecco quante partite salta

Nelle scorse ore è stato registrato l’ennesimo infortunio di questo inizio di stagione in Serie A. Questa volta ad essere costretto a rimanere fermo ai box è uno dei giocatori più amati sia dai tifosi che dai fantallenatori, il cui ko è causa di un problema fisico che nel corso delle prossime ore verrà sicuramente rivalutato dallo staff medico della squadra, nonostante i controlli approfonditi di oggi.

Nel mentre, in un comunicato pubblicato sui propri siti ufficiali, il club ha cercato di fare il più possibile chiarezza sulle condizioni del giocatore, dalle quali si è anche indirettamente intuito il numero di partite che il calciatore potrebbe essere costretto a saltare.

Serie A, infortunio per un big: le condizioni

Brutte notizie arrivano dall’infermeria in vista dei prossimi impegni stagionali, visto che l’allenatore ha perso per infortunio uno dei suoi migliori giocatori. Ad annunciare il forfait è stato lo stesso club sui propri siti ufficiali, cogliendo impreparati i tifosi che mai si sarebbero aspettati un ko del genere, considerato anche il fatto che il calciatore nel corso dell’ultimo week-end di Serie A ha normale terminato la sua partita senza evidenziare alcun tipo di problema.

C’è comunque da dire che attorno alle condizioni del giocatore aleggia positività, visto che i controlli ai quali si è sottoposto in giornata hanno escluso ogni forma di problema grave. Ovviamente nel corso delle prossime ore ci saranno ulteriori controlli, ma questo permette ad allenatori e tifosi di tirare un enorme sospiro di sollievo.

Stando dunque a quanto appreso dal comunicato pubblicato qualche ore fa dalla Fiorentina, Giacomo Bonaventura si è fermato a causa di un sovraccarico all’adduttore destro, che dunque rientra nella lista dei numerosi infortuni muscolari registrati fino ad adesso in Serie A. Come anticipato, però, c’è comunque da dire che il 5 dei Viola potrebbe rientrare prima di quanto ci si possa immaginare.

Fiorentina, infortunio Bonaventura: ecco quante partite salta

A causa di questo sovraccarico all’adduttore destro Giacomo Bonaventura salterà la sfida di domani della Fiorentina contro il Genk. Assenza importante in una partita delicata e decisiva come quella contro i belgi di domani, alla quale però Vincenzo Italiano sarà costretto a trovare una soluzione.

Solo domani, al momento delle formazioni ufficiali, si saprà chi l’italiano ha deciso di mandare in campo al posto di Bonaventura, ma considerato anche l’infortunio di Arthur, la scelta potrebbe cadere su Maxime Lopez o Rolando Mandragora.

Bonaventura ko: svelati i tempi di recupero

Come anticipato, l’infortunio di Bonaventura è meno grave del previsto. A fronte di questo, stando a quanto riportato anche da Fantacalcio.it, la Fiorentina potrebbe recuperare il suo centrocampista già per sfida in programma domenica pomeriggio contro la Salernitana. Ovviamente nei prossimi giorni si saprà di più, ma Bonaventura non dovrebbe mancare all’appuntamento del Franchi.