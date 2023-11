Juventus, conferenza Allegri: c’è l’annuncio sul futuro

Quale sarà il futuro di Max Allegri alla Juventus? Annuncio in conferenza dell’allenatore che ha detto la sua riguardo gli obiettivi.

Si alimentano sempre di più le voci di un addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus. Ecco la verità svelata dal tecnico che, in conferenza stampa pre Monza, ha fatto il punto della situazione riguardo il suo rapporto con la società.

L’addio di Agnelli e Nedved, di un anno fa, ha avuto un peso sulla decisione dell’allenatore che, all’epoca, secondo alcune indiscrezioni, presentò alla nuova società le proprie dimissioni che poi furono respinte. L’arrivo in estate di Cristiano Giuntoli ha fatto la differenza con Allegri che chiedeva l’arrivo in società di una figura tecnica che potesse supportarlo nella gestione dello spogliatoio. La scelta, indovinata, ha spinto il livornese a rispettare il contratto con la Juventus che, nonostante le varie voci d’addio, ha confermato in panchina anche per questa stagione Allegri. Adesso, iniziano a circolare nuove indiscrezioni riguardo l’addio anticipato del tecnico per la prossima estate. Nonostante un contratto fino al 2025, cosa farà Allegri? Ecco la decisione ufficiale.

Juventus: conferenza Allegri, cambia il suo futuro

Alla vigilia della gara di campionato contro il Monza, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione riguardo la Juventus. Tra gli argomento affrontati dal tecnico anche quello relativo al suo futuro in bianconero.

Ecco la decisione ufficiale da parte dell’allenatore che, in conferenza stampa, ha svelato le ultimissime in merito al suo futuro.

“Con la Juventus ho un contratto valido fino al 2025. Devo dire che fino a questo momento stiamo lavorando bene. Vado molto d’accordo con i nuovi dirigenti. Ho un buon rapporto con Manna, Giuntoli e Scanavino. C’è la giusta armonia per far sì che la Juve possa avere un futuro importante. Non guardiano solo al presente ma anche al futuro e su cosa sarà dei prossimi anni. Da quando sono arrivato alla Juve ho imparato che tutto passano ma ciò che resta è il dna bianconero. Bisogna avere il profilo basso, lavorare, stare zitti, e fare risultati: il resto non conta”.

Juventus: Allegri resta? Incognita sul futuro del mister

Allegri ha confermato di voler rispettare il suo contratto con la Juventus, in scadenza nel 2025. Restano, comunque, dei punti interrogativi che riguardano il suo destino. Al momento non ci sono notizie certe sulla riconferma a fine stagione di Allegri che, anche se dovesse raggiungere grandi obiettivi, può lasciare in anticipo i bianconeri per vivere una prima esperienza all’estero, in Premier League o in Arabia Saudita.