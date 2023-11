Calciomercato Napoli: addio Kvaratskhelia, c’è l’annuncio del papà sulla destinazione

Ultimissime sul futuro a Napoli di Kvaratskhelia. Ecco le parole del papà del georgiano che ha detto la sua riguardo il destino del figlio.

Protagonista a Napoli, Kvaratskhelia continua ad essere monitorato dalle grandi d’Europa. Il suo futuro resta in bilico, anche perché per il momento non è ancora arrivato il rinnovo di contratto. La valutazione del ragazzo è assai elevata, ecco perché per il Napoli sarà difficile tenerlo la prossima stagione. Intanto, il papà del calciatore ha detto la sua riguardo la prossima squadra di Kvaratskhelia.

Emergono delle novità che riguardano l’esterno del Napoli Kvaratskhelia, che continua ad essere nella lista della spese di numerose big del calcio europeo. Dopo un avvio in salito, il calciatore georgiano ha trovato la sua continuità e fino a questo momento ha totalizzato, in campionato, dodici presenze con quattro gol e altrettanti assist. Ecco l’annuncio del papà del georgiano che, nel corso di un’intervista, ha detto la sua riguardo la prossima squadra di Kvaratskhelia

Calciomercato: quale futuro per Kvaratskhelia? Parla il papà

Buona prestazione di Khvicha Kvaratskhelia, al Bernabeu, contro il Real Madrid. Nonostante la sconfitta per 4-2, il georgiano s’è messo in mostra con giocate d’alto livello. Per una serata ha realizzato il suo sogno, ovvero giocare nello stadio dei Blancos che tifa sin da bambino.

Ecco le parole del papà di Kvaratskhelia, Badri, che ha rivelato dei retroscena interessati che riguardano suo figlio che sin da piccolo ha mostrato grande passione per il Real Madrid.

“Per Khvicha giocare contro il Real Madrid è stato speciale. Ha sempre sognato e sogna ancora di giocare nel Real Madrid, ne sono sicuro”.

Contro la squadra di Ancelotti, seppur con qualche imprecisione di troppo, il georgiano ha messo a segno una prestazione importante e fatto vedere al pubblico del Bernabeu alcune delle sue specialità. La qualità messa in campo ha impressionato i tifosi, ecco perché la buona prestazione ha un significato importante per Kvaratskhelia che ha sempre tifato e sognato di giocare per il Real Madrid.

Kvaratskhelia al Real Madrid, sogno possibile? Le ultime

Le parole di Badri Kvaratskhelia sul futuro del figlio, suonano come un campanello d’allarme e potrebbero condizionare il futuro di Khvicha a Napoli. Ancora senza rinnovo di contratto, il georgiano potrebbe guardarsi intorno la prossima estate e valutare l’eventuale trasferimento in qualche altra big del calcio europeo.

“Nella mia famiglia sono tutti tifosi del Real Madrid, tranne me – ha continuato il padre di Kvaratskhelia a Geo Team -. Per questo è stata una partita speciale”. E chissà che presto il sogno non si possa avverare per tutta la famiglia.