Ultim’ora, scelta fatta sull’esonero: Grosso torna in Serie A

Il club ha scelto, alla fine, di procedere verso l’esonero. Fabio Grosso si prepara per il ritorno in Serie A.

La possibile scelta sul campione del Mondo 2006 che in Francia non ha mai visto scoppiare la scintilla, con diversi problemi vissuti all’interno del Lione che non sono praticamente mai stati risolti.

In Italia sono diversi i rumors che riguardano il posto in panchina delle diverse big di Serie A e non solo e occhio a quella che è la posizione di Fabio Grosso, come ipotetico sostituto nell’immediato, a seguito di quello che sarà il possibile esonero in Serie A. Intanto, questa mattina, è arrivata la notizia sul licenziamento da parte del club, che ha mandato via il tecnico italiano.

Esonero deciso: Fabio Grosso pronto a tornare in Serie A

Per Fabio Grosso è arrivato la beffa, oltre al danno, considerando quella che è stata la sua esperienza in Ligue 1.

Praticamente con la faccia aperta di un due per l’assalto che fu dei tifosi del Marsiglia, partita che poi fu sospesa a spese appunto del tecnico del Lione che fu curato dallo staff medico e portato in ospedale per quanto gli accadde in quella serata infernale tra Marsiglia e Lione.

Un’esperienza fatta di poche partite, con scarsi risultati per Fabio Grosso che non è riuscito ad incidere dopo quanto di buono fatto col Frosinone nella passata stagione. Il tecnico italiano, tra quelli che ora circolano tra i campioni del Mondo 2006, potrebbe raggiungere i suoi ex compagni di Nazionale, appunto, in Serie A. Occhio alle ipotesi italiane per lui perché, questa mattina, il Lione avrebbe deciso di esonerarlo.

Fabio Grosso esonerato dal Lione: l’annuncio in mattinata

Secondo quanto riportato anche dai media italiani, come Tuttosport, Fabio Grosso sarebbe stato esonerato dal Lione. Il club della Ligue 1 avrebbe deciso di procedere verso il licenziamento del tecnico italiano che, da quando è arrivato, non ha praticamente mai inciso. Ma pare che Grosso non abbia voglia di fermarsi, considerando la sua possibilità di allenare in Serie A, lì dove c’è più di qualche club a caccia di un “traghettatore” di spicco e la sua figura sarebbe quella ideale per cercare poi, chissà, di convincere il club alla permanenza. In fondo, Fabio Grosso, malgrado l’esperienza negativa vissuta al Lione, ha di recente fatto benissimo col Frosinone.

Grosso in Serie A, due squadre per lui: entrambe di Champions

Entrambe le squadre che potrebbero affidare la propria guida tecnica a Fabio Grosso, in Serie A, giocano la Champions League quest’anno. Ai vertici del calcio in Italia a non fare benissimo in questo campionato, infatti, ci sono le posizioni di Milan e Lazio, club che potrebbero vivere uno scossone in panchina. E adesso, Fabio Grosso, potrebbe cogliere al volo l’occasione di tornare ad allenare in Italia, ad altissimi livelli.