Una rivelazione scottante, che riguarda il calciatore argentino che avrebbe litigato con il suo allenatore dopo la conferenza.

Al margine della stessa conferenza stampa, una discussione vera e propria quella che sarebbe emersa con l’allenatore, per le parole pronunciate alla stampa, da parte del tecnico.

Sarebbe arrivata dall’estero questa notizia, su un retroscena che sarebbe venuto fuori dagli spogliatoi dell’ultimo match giocato dove, il talento argentino, non avrebbe preso benissimo le parole del suo allenatore. Parole di spogliatoio, che sono state rivelate pubblicamente in un retroscena svelato dal giornalista Jorge Rial.

Sarebbe scoppiata una discussione, dalla quale l’argentino non ne avrebbe voluto più sapere di discutere, andando via dopo un battibecco col suo mister.

È successo nel corso dell’ultimo match quando, ascoltando le parole in conferenza nel post-partita e probabilmente dopo la doccia negli spogliatoi, del delicato match giocato dove ha ottenuto quanto sperava la sua squadra nei punti trovati contro i rivali per le qualificazioni, è scoppiata la lite tra tecnico e giocatore.

Si tratta infatti di un’accesa discussione tra il CT dell’Argentina Scoloni e Lionel Messi, nel corso del post-partita di Brasile-Argentina. All’interno degli spogliatoi del Maracanà si sarebbe acceso un diverbio, sedato poi dai compagni di squadra e dallo stesso Messi che avrebbe successivamente lasciato la zona, proprio per evitare di accendere ulteriormente il dibattito.

Messi, lite con Scaloni: il motivo del diverbio

Secondo quanto riferito a Radio TN, il motivo della lite tra Messi e Scaloni è legato alle parole del Commissario Tecnico dell’Argentina che non sono piaciute al capitano storico della Federazione. Ci sono stati dei dubbi infatti che sono stati esposti pubblicamente da parte di Scaloni, tecnico che si è definito “dubbioso” sul suo futuro da CT dell’Argentina.

Questa decisione di esporsi pubblicamente non sarebbe piaciuta a Messi e compagni, non a conoscenza tra l’altro dei suoi dubbi sul futuro in panchina con l’Argentina.

Cos’è successo al Maracanà tra Messi e Scaloni: il retroscena

Secondo quanto ricostruito in radio, Scaloni e Messi avrebbero discusso animatamente prima che Messi lasciasse poi la stessa discussione. Ad interrompere l’accesa conversazione negli spogliatoi sarebbe stato Lionel Messi stesso che, per il mancato rispetto dei “codici di spogliatoio” si sarebbe sentito offeso da Scaloni, per non aver parlato prima a lui e a tutta la squadra dopo quanto condiviso con il tecnico, nella vittoria ottenuta al Mondiale in Qatar dell’inverno 2022. Una situazione che potrebbe rientrare, in ogni caso, ma solo davanti a pubbliche dichiarazioni di Scaloni che resterebbe alla guida dell’Argentina e chissà, magari con ancora Messi a suo servizio nel prossimo Mondiale.