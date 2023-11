Addio Juve, Allegri firma subito altrove: destinazione a sorpresa

A quanto pare Massimiliano Allegri e la Juventus a fine stagione si separeranno, nonostante le cose stiano andando secondo i piani in questa. Stando alle ultime notizie, però, la Vecchia Signora avrebbe a quanto pare deciso di affidare nuovamente la panchina ad Antonio Conte, con il quale addirittura ci sarebbe già un accordo di massima.

A partire dal prossimo primo di luglio, dunque, Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus, ma a differenza di quanto successo qualche anno fa, questa volta il toscano non si prenderà un anno di pausa, anzi, parrebbe essere pronto e deciso ad intraprende una nuova avventura in carriera.

Stando infatti a quanto trapelato nelle scorse ore, Allegri avrebbe addirittura già pronta una nuova panchina per la prossima stagione, sulla quale si siederà una volta conclusa questa seconda esperienza alla Juventus.

Addio Juventus: destinazione a sorpresa per Allegri

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Massimiliano Allegri, che stando a quanto riportato negli ultimi giorni parrebbe essere clamorosamente sempre più lontano dalla Juventus. Forse solo lo scudetto potrebbe cambiare le sorti del toscano, ma il pre accordo del quale tanto si è parlato fra la Vecchia Signora ed Antonio Conte non lascia dubbi in merito.

Molto probabilmente, dunque, Massimiliano Allegri non siederà più sulla panchina della Juventus, ma ciò non gli impedirà di continuare ad allenare, anzi, essendo un allenatore di caratura interazione internazionale avrebbe sul tavolo già diverse offerte allenanti.

A quanto pare, però, per la prima volta in carriera l’ex Milan potrebbe decidere di accettare un incarico lontano dall’Italia. Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Premier League potrebbe essere la prossima destinazione di Massimiliano Allegri, considerato il fatto che ci sono due top club inglesi che a fine stagione potrebbero cambiare allenatore.

Allegri in Premier League: concorrenza fra due big

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe dunque essere in Premier League. L’italiano, stando al CdS, sarebbe finito nel mirino di due top club britannici, che al termine di questa stagione potrebbero cambiare allenatore se non si dovessero raggiungere gli obiettivi prefissatosi.

Stiamo parlando di Manchester United e Chelsea, che a quanto pare sarebbero seriamente interessate ad Allegri in caso di ribaltone in panchina. Il famigerato e tanto chiacchierato pre accordo con Conte potrebbe poi liberare facilmente il livornese da ogni vincolo contrattuale con la Juventus, scenario che favorirebbe anche la stessa Vecchia Signora, che così eviterebbe di pagare due pesanti stipendi contemporaneamente.

Non solo Premier League: per Allegri ci sono altre due soluzioni

La Premier League potrebbe non essere l’unica soluzione valida per il futuro di Massimiliano Allegri. Oltre a Manchester United e Chelsea, infatti, per il livornese potrebbe ripresentarsi non solo l’opportunità Real Madrid, con il quale ci sono stati contatti prima del suo ritorno alla Juventus, ma anche quella della Nazionale brasiliana, alla ricerca in Europa di un nuovo commissario tecnico.