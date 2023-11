Si tratta di un ex rossonero, la scelta cade su di lui per l’imminente futuro del Milan, che andrà verso l’esonero di Stefano Pioli.

Seppur vero che c’è ancora tempo per risollevare classifica e morale perché niente è ancora definitivamente chiuso, il Milan dal canto proprio vuole cominciare a delineare un futuro che potrebbe essere senza Stefano Pioli, appunto, sempre più nel centro dei rumors sull’esonero.

Il tecnico, infatti, al momento non vede definito il suo esonero solo per mancanza di alternative immediate, ma le cose prendono una piega diversa secondo quella che è la notizia che filtra, questa mattina, da uno dei principali quotidiani italiani. Perché, assieme alla figura di Zlatan Ibrahimovic, potrebbe venir fuori quella di un “traghettatore”.

Nuovo allenatore Milan: arriva con Ibrahimovic, è un suo ex compagno di squadra

Un ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic, che arriverebbe come nuovo allenatore del Milan, assieme allo svedese.

Una scelta ben precisa quella che prenderà il Milan, qualora la situazione dovesse precipitare. In questo momento, infatti, il Milan sta cercando di risolvere prima la questione Ibrahimovic, ex leggenda del club che Cardinale vuole portare all’interno della propria dirigenza e poi, magari proprio con l’ausilio dell’ex calciatore svedese, la scelta sul nuovo allenatore.

Di fronte al possibile esonero di Stefano Pioli, sarebbero anche già emersi i nomi sul possibile sostituto. Ci sono alcuni al limite dell’impossibile, a convincere un ex compagno di squadra ai tempi del penultimo Scudetto, potrebbe però infatti essere Ibrahimovic al Milan: il nome è quello di Ignazio Abate, che verrebbe promosso così dalla Primavera.

Milan, esonero Pioli: può arrivare Abate, le ultime

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il possibile sostituto di Stefano Pioli è Ignazio Abate, che salirebbe così di “grado” considerando che è attualmente l’allenatore della Primavera del Milan.

Una scelta obbligata per il Milan, club che non vorrebbe separarsi da Stefano Pioli anzitempo e farlo solo a fine stagione, ma la situazione sta precipitando più del previsto e di fronte a tale problema, può dare così uno scossone la società alla squadra. Uno scossone che non è possibile trovare in nomi importanti per il calciomercato degli allenatori, considerando che il Milan – così come successe anche al Napoli nel più recente periodo – non può fare affidamento su allenatori liberi di un certo spessore, considerando che il sogno si chiama Antonio Conte e, al momento, ribadisce di voler restare fermo.

Prima Abate e poi il grande nome: Thiago Motta e un altro tecnico sulla lista

Non solo Thiago Motta, c’è anche la possibilità di un futuro con Igor Tudor al Milan, considerando l’impossibilità di arrivare ad Antonio Conte, tecnico ambito anche da Roma e Napoli. Il tecnico croato, Igor Tudor, ha manifestato più volte la sua voglia di tornare in Italia e, dopo le esperienze vissute con Hellas Verona e Udinese, oltre a quella da vice-Pirlo, potrebbe ripartire in Italia.