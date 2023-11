Non lascia, anzi, raddoppia: ha firmato il rinnovo

Clamorosa retromarcia: non solo non lascia ma addirittura raddoppia: Ecco, di seguito, tutti i particolari

“Se vuoi far ridere Dio raccontagli i tuoi programmi‘, recita un proverbio africano che, se vogliamo, fa eco al nostrano ‘L’uomo propone e Dio dispone‘. Pillole di saggezza popolare che sottolineano il fatto che spesso i programmi dell’essere umano devono fare i conti con le contingenze della vita e i capricci del caso che spesso li mettono in discussione anche quando sono definiti da tempo.

Un insegnamento, quest’ultimo, che vale soprattutto nel mondo del calcio dove una stretta di mano non vuol dire nulla e dove talvolta i contratti sono carta straccia. E così quando il suo futuro sembrava ormai deciso, ci ha ripensato ritornando sui suoi passi. Re Carlo Ancelotti non ha alcuna intenzione di abdicare e, quindi, non solo non lascia il Real Madrid ma addirittura raddoppia.

Con un netto 3-0 al Cadice in trasferta, firmato da Rodrygo autore di una doppietta, e dal solito Bellingham, al rientro dopo un breve pit-stop e all’undicesimo centro in 12 match di campionato, il Real Madrid ha appaiato in vetta alla Liga il Girona, bloccato sull’1-1 dall’Athletic Bilbao.

Ancelotti, durante le vacanze natalizie la decisione sul rinnovo

Pur con un’infermeria piena, i blancos hanno scavato un solco con il Barcellona e l’Atletico Madrid, entrambi a meno quattro, anche se i colchoneros hanno una partita da recuperare, indice del fatto che la rosa del Real è di qualità talmente eccelsa che Ancelotti può ‘divertirsi’ a cambiare match dopo match l’undici da schierare in campo senza temere un calo del rendimento della squadra.

Ebbene, il tecnico di Reggiolo causa forza maggiore si sta “divertendo” a riplasmare di volta in volta il Real senza contraccolpi in termini di risultati. Perciò ci deve aver preso gusto al punto tale da rimettere in discussione il suo futuro che sembrava già scritto.

Con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League in cassaforte, se i risultati dovessero continuare a essere positivi, secondo quanto riportato da fichajes.com, entro la fine dell’anno il Real Madrid potrebbe presentare all’ex tecnico rossonero una proposta di rinnovo biennale.

Ebbene, proprio le ottime perfomance delle merengues potrebbero convincere Ancelotti a restare al Real Madrid, che ha sempre definito il miglior club in cui abbia mai lavorato, disattendendo così l’impegno a prendere in mano le redini della Nazionale brasiliana a partire dal prossimo 1° luglio.

D’altra parte, il tecnico di Reggiolo ha ribadito più volte alla controparte brasiliana che la sua priorità è il Real Madrid. Dunque, con la sua risposta alla proposta di rinnovo biennale che, secondo Relevo, è attesa durante le prossime vacanze natalizie, il matrimonio di Ancelotti con il più blasonato club del mondo potrebbe andare oltre l’orizzonte del 2024 prolungandosi fino all’estate del 2026.