Nuovo allenatore Juventus, arriva nel 2024: è una sorpresa

Ultimissime sul nuovo allenatore della Juventus. Accordo nel 2024 per il tecnico che è pronto al grande salto.

Non si placano le voci sull’addio di Massimiliano Allegri. La società ha già scelto l’eventuale sostituto del livornese, che per il momento resta al suo posto con l’obiettivo di chiudere al meglio questa stagione. Per il futuro c’è un nome a sorpresa che potrebbe stravolgere gli equilibri della squadra. Un netto passo in avanti per la società che vuole adeguarsi alle nuove metodologie e puntare su una scommessa che faccia giocare bene la squadra e divertire i tifosi.

Ci sono dei movimenti di calciomercato che riguardano anche gli allenatori. La prossima estate è previsto un grande valzer in panchina. Tanti cambiamenti per alcune big di Serie A che sono pronte a cambiare tecnico e a puntare sui giovani in rampa di lancio. La Juventus, a questo giro, può ritrovarsi senza Massimiliano Allegri e con una sorpresa in panchina. Ecco le ultimissime notizie riguardo i bianconeri e la scelta di Giuntoli per l’eventuale sostituto di Allegri, che ha offerte dalla Premier e dall’Arabia Saudita.

Nuovo allenatore Juventus, c’è una sorpresa per la panchina

Chi prende il posto di Allegri alla Juventus? Ci sono delle novità riguardo il nome del sostituto di Max, che per il momento resta al suo posto con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Il tecnico culla il sogno dello Scudetto ma molto passerà dal prossimo calciomercato di gennaio 2024. Intanto, per il futuro continuano a girare vari nomi per la Juventus. Ora ci sono delle notizie nuove: ecco tutti i dettagli.

Confermare Allegri in questa stagione è stata una scelta coraggiosa della Juventus, visto che il tecnico aveva contro una buona fetta della tifoseria. Le metodologie e lo stile di gioco dell’allenatore non hanno mai convinto l’ambiente bianconero. Ecco perché Allegri a fine stagione può lasciare la Juventus, a Giuntoli è stata fatta una richiesta chiara per il futuro. L’ingaggio di un giovane capace e che possa in prospettiva migliorare, attraverso il bel calcio, la Juventus.

L’ipotesi di prendere Conte stuzzica i tifosi ma le pretese del salentino sono davvero alte. Ecco che in scena potrebbe entrare un giovane allenatore, protagonista anche in questa stagione di un ottimo avvio. Si tratta di Raffaele Palladino che è un serio candidato per la panchina della Juventus.

Palladino alla Juventus: c’è un primo indizio

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico campano è considerato uno dei migliori in prospettiva futura. Nella sua esperienza a Monza ha già fatto vedere il suo talento, soprattutto nella valorizzazione dei giovani. Ecco perché, in caso di addio di Allegri, Giuntoli potrebbe decidere di nominare come nuovo allenatore della Juventus Palladino.