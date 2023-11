Il ritorno di Nedved, niente Juventus: destinazione e nuovo ruolo

Ha fatto parte della società Juventus da praticamente quando ha smesso di giocare a calcio, Nedved è ora pronto al ritorno.

Secondo le notizie che filtrano, con annuncio da parte poi di Tuttosport, dopo le esperienze vissute in bianconero, la “furia ceca” sarebbe pronta a farsi vedere ancora una volta in un ruolo di amministrazione, all’interno però non più della Juventus dopo le dimissioni che maturarono nella passata stagione.

Una vita passata in bianconero perché dal 2010 era membro della presidenza per poi diventarne il vice-presidente dal 2015, al fianco di Andrea Agnelli. Le cose per lui cambieranno da qui in avanti perché, appunto, si tratterà di un ruolo inedito quello che vivrà da qui in avanti.

Ritorno Nedved, ma non alla Juventus: ecco il suo nuovo ruolo

Un nuovo ruolo per Pavel Nedved, altrettanto importante quanto quello che fu per lui alla Juventus fino alla fine del 2022 quando, con la Juventus coinvolta nella manovra stipendi – della quale ancora si discute con Nedved in Tribunale -, diede le sue dimissioni con l’intero Consiglio d’Amministrazione.

Esattamente un anno fa la Juventus subì lo stravolgimento legato appunto alle dimissioni che furono con a capo Agnelli, che fece scattare l’effetto domino.

Un effetto domino che ha portato ad un anno di fermo per Pavel Nedved che, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, avrebbe avuto una proposta da direttore tecnico.

Pavel Nedved, ruolo da direttore tecnico: la destinazione

Non avrebbe voglia di godersi un’esperienza altrove e con un altro club, dopo il forte legame con la Juventus. Eppure, Pavel Nedved avrebbe potuto essere accostato alla Lazio di Lotito – è un ex in Italia – per il post-Tare, in un ruolo differente, ma le cose si sono sempre concluse con un nulla di fatto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pavel Nedved potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico della Repubblica Ceca. Un ritorno in patria vero e proprio per lui che, accostato alla Federcalcio della Repubblica Ceca.

Nedved porta anche il nuovo allenatore: la notizia

La scelta che cadrebbe su Pavel Nedved, in merito al suo approdo nella Federazione della Repubblica Ceca, porterebbe con sé un nuovo Commissario Tecnico. La scelta andrebbe infatti su Ivan Hasek, ormai ex allenatore del Libano, che seguirebbe Pavel Nedved nella scelta della Repubblica Ceca. Al momento non trova riscontro il “sì” da parte dell’ormai ex Juventus, ma le cose potrebbero subire degli stravolgimenti importanti in merito al suo futuro. Nel frattempo, infatti, Agnelli è ancora coinvolto nella vicenda plusvalenze, sulle quali si continua a discutere in Tribunale, tra ricorsi e sentenze che emergono fuori.