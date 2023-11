Un accavallamento così non si era mai visto: Giorgia Palmas scottante

Giorgia Palmas in una posa con gambe accavallate da urlo, la splendida showgirl sarda fa innamorare al primo sguardo

Un curriculum di tutto rispetto, quello di Giorgia Palmas, che ne fa senza dubbio una delle showgirl più apprezzate nel panorama televisivo. La bellezza sarda è da sempre una presenza il cui fascino non può lasciare indifferenti, fin da quando tutto è iniziato, nei primi anni Duemila.

La corona sfiorata di Miss Mondo, nel 2000, ad appena 18 anni e un paio d’anni dopo la consacrazione definitiva come velina di Striscia la Notizia, ancora oggi una delle più amate. Con questi presupposti, era ovvio che per lei fosse in serbo una grande carriera e i fatti lo hanno poi confermato. L’Isola dei Famosi da vincitrice (era il 2011), Paperissima Sprint, Il Processo di Biscardi, sono solo alcuni dei palcoscenici su cui Giorgia si è esibita al meglio, con classe ed eleganza da vendere.

Bellezza e sensualità stratosferiche che non vengono mai meno e che ci accompagnano ormai da oltre due decenni, facendo sempre effetto nel cuore dei tanti ammiratori che continuano a seguirla incantati. Quasi due milioni di followers su Instagram, a riprova di un fascino diventato iconico. Che rende il nuotatore Filippo Magnini, inevitabilmente, uno degli uomini più invidiati d’Italia.

Con lui, dopo le relazioni con l’ex calciatore Davide Bombardini e con il biker Vittorio Brumotti, Giorgia ha trovato la felicità. E scatto dopo scatto, non a caso, appare sempre più radiosa ogni giorno che passa.

Giorgia Palmas, gonna con spacco da capogiro e non solo: abbagliante

I suoi scatti da urlo si susseguono a ritmo serrato. Naturalmente seducente, Giorgia riesce ad attirare spesso l’attenzione soprattutto con due gambe da copertina, che risaltano in maniera quasi accecante, come ad esempio in questa posa che mette seriamente a rischio le coronarie della community.

Seduta in poltrona, Giorgia accavalla le gambe in maniera super provocante, la gonna le scopre quel tanto che basta per regalarci un sogno ad occhi aperti. Non è finita qui: nel suo sguardo magnetico, che non ammette repliche, ci si perde, per non parlare della solita scollatura che fa capolino e contribuisce a rendere l’atmosfera a dir poco elettrica. Un capolavoro che, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, riceve omaggi a ripetizione, tra like e commenti. Giorgia è una di quelle che mette tutti d’accordo.