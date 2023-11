Violenze sessuali, accuse per l’allenatore: coinvolti anche 2 calciatori

Allenatore e calciatori nei guai: accusati di violenze sessuali, ecco cosa sta succedendo.

Accuse pesantissime da parte della Polizia che ha raccolto la testimonianza di alcune donne che hanno denunciato l’accaduto. Una di queste, dopo aver subito la violenza sessuale, ha minacciato anche il suicidio. Un nuovo scandalo, dunque, è pronto ad abbattersi in Premier League. Due calciatori ed un allenatore sono coinvolti in questa indagine con l’accusa di violenza sessuale. I dati dell’ultimo periodo sono davvero inquietanti, dal 2020 ad oggi sono ben sette tesserati indagati per reati di natura sessuale. “Non volevo esistere in un mondo in cui mi viene costantemente ricordato che le accuse di violenza sessuale possono essere ignorate finché hai abbastanza talento”.