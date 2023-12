Milan: Pioli out, pronto il traghettatore

Momento importante che riguarda il futuro di Stefano Pioli che è pronto ad essere messo alla porta dal Milan, perché il club rossonero potrebbe provare a dare una svolta al progetto.

Milan: esonero Pioli, la scelta

Nonostante le brutte notizie che riguardano i risultati della Champions League l’esonero di Pioli non è al momento contemplato, ma è chiaro che il tecnico potrebbe essere messo da un momento all’altro alla porta. Perché il tecnico rossonero sta vivendo una situazione difficile, visto che al momento è complicato poter continuare in questo modo e in caso di altri risultati negativi sarà necessario cambiare. Perché l’allenatore dovrà cambiare qualcosa o la società lo metterà alla porta.

Al momento il Milan è messo di fronte ad una scelta: cambiare allenatore oppure continuare in questo modo, ma dando una svolta ai risultati. Perché ci sono delle novità importanti che riguardano la possibilità di una nuova svolta sotto più punti di vista. Perché Pioli non sembra essere l’allenatore giusto per questo progetto rossonero che ha intenzione di vincere tanto e tornare grande anche in Europa. Al momento il tecnico è stato confermato anche dopo l’1-3 in Champions League contro il Borussia Dortmund che mette a serio rischio la qualificazione agli Ottavi di Finale.

Milan: Pioli out, pronto il cambio allenatore

Pioli out è uno degli hastag del momento per il Milan che non ha intenzione di sentire quei pochi tifosi che stanno contestando il lavoro del tecnico

Esonero Pioli Milan: pronto il traghettatore

Presto però potrebbero arrivare delle novità importanti per il futuro di Pioli che può essere esonerato dal Milan per un nuovo allenatore, si pensa al traghettatore per il Milan che può essere la scelta definitiva per il resto di stagione come captato al Napoli con Mazzarri.