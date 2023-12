Juventus: Thiago Motta è uscito allo scoperto

Momento decisivo per il futuro di Thiago Motta che potrebbe finire alla Juventus il prossimo anno o in un altro top club di Serie A. Perché si parla tanto del futuro del giovane allenatore che sta sorprendendo tutto in Italia.

Arrivano novità importanti per quello che è il futuro dell’allenatore che da un momento all’altro può cambiare tutto riguardo quello che sarà la sua carriera. Perché il giovane tecnico è deciso ad affrontare una nuova avventura.

Il suo contratto è in scadenza di contratto e presto potrebbe arrivare una nuova occasione in vista del futuro. Per questo motivo ci sono degli aggiornamenti che riguardano anche l’arrivo dei top club.

Calciomercato: Thiago Motta lascia il Bologna

Si parla tanto del futuro di Thiago Motta che è pronto ad una nuova avventura per quanto riguarda la sua carriera. Perché il giovane allenatore sta provando a svoltare in vista di quello che può essere il suo futuro. Infatti, ci sono aggiornamenti importanti per la scelta che possono fare alcune società nei suoi confronti. Ci sono tante squadre che possono pensare di prenderlo visto anche la sua situazione contrattuale.

Perché al momento Thiago Motta è in scadenza con il Bologna e il rinnovo di contratto è bloccato, perché non c’è stata ancora una chiara situazione da chiarire per quanto riguarda la decisione che può prendere lo stesso allenatore, visto che al momento sta cercando di capire che tipo di progetto può esserci con gli emiliani o penserà di andare via per una nuova avventura in un top club di Serie A.

Bologna: rinnovo Thiago Motta, la decisione

In merito alle domande in conferenza stampa, sono arrivate le dichiarazioni di Thiago Motta sul suo futuro e il possibile rinnovo di contratto. Perché il tecnico ha svelato che a Bologna si trova da dio al momento e vuole continuare ad essere avvolto da questo grande progetto ed entusiasmo.

Al momento il Bologna di Thiago Motta è al quinto posto con la Roma a 21 punti in zona Europa League ed è soltanto a 3 punti la zona Champions League occupata dal Napoli. Il tecnico ha rivelato che al momento non ha nessuno accordo con il presidente Saputo, ma presto potrebbero esserci degli incontri.

Serie A: Thiago Motta tra Juve e altri top club

Si è parlato tanto del possibile arrivo alla Juventus di Thiago Motta in vista della prossima stagione. L’allenatore è in scadenza di contratto e valuta la possibilità di approdare in un top club. In Serie A oltre alla Juve Thiago Motta piace anche al Milan, Napoli e Roma.