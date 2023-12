Insigne torna in Serie A: giocherà con i rivali del Napoli

Potrebbe arrivare una grande occasione per un top club di Serie A che pensa di ingaggiare Lorenzo Insigne approfittando del calciomercato di gennaio, dove può dire addio alla MLS e tornare in Italia.

E’ un momento di carriera particolare quello dell’ex capitano del Napoli, perché potrebbe arrivare una svolta importante con delle nuove occasioni negli ultimi anni di carriera e fare ritorno addirittura in quello che è il massimo campionato italiano di calcio.

Perché ora potrebbe arrivare l’occasione di un nuovo trasferimento dopo qualche anno passato in Canada con il Toronto, con cui ha terminato la stagione e al momento si riposa.

Calciomercato: Insigne lascia il Toronto

Importanti notizie di calciomercato che riguardano la possibilità che Lorenzo Insigne possa lasciare il Toronto e la MLS per fare ritorno in Italia in Serie A. L’ex capitano del Napoli non ha più intenzione di continuare, nonostante il suo contratto scadrà nel 2026 e per questo motivo si pensa ad un possibile cambio importante in vista dei prossimi mesi. C’è la volontà che si possa chiudere qualcosa nel breve tempo con un top club italiano.

Iniziano ad arrivare le offerte anche dalla Serie A per Lorenzo Insigne. Perché un club ha iniziato a muovere i primi passi visto che il campionato in MLS è finito e con il Toronto ora non si sta più allenando nemmeno il giocatore che si gode le vacanze e le passerà anche in Italia come già sta facendo. Amici, famiglia e un pizzico di calciomercato che può portare a nuovi sviluppi.

Fiorentina: contatti con Insigne

Non solo Laurientè del Sassuolo, secondo quanto riporta La Nazione, ci sarebbe anche Lorenzo Insigne nella lista della Fiorentina per il mercato di gennaio. Il calciatore sembra essere arrivato al termine della sua avventura canadese, nonostante abbia un contratto con il Toronto in scadenza nel 2026. Primi contatti con i viola che cercano di capire la fattibilità dell’operazione a livello economico.

Calciomercato Fiorentina: la volontà di Insigne

Lorenzo Insigne gradirebbe tornare in Europa, ma ancor di più in Italia per giocare gli ultimi anni di carriera in Serie A dopo l’esperienza fatta in America con il Toronto nella MLS. Perché la volontà del giocatore e della sua famiglia è quella di tornare a stare vicini ai propri amici e familiari in Italia e per questo motivo vuole fare questo tipo di scelta.

Un nuovo club potrebbe dargli l’occasione giusta come appena detto con la Fiorentina che pensa di rinforzare la zona d’attacco.