Milan: rientro Leao, la data sorprende i tifosi

Il Milan ha perso Rafa Leao e ha sentito la sua assenza, soprattutto in Champions League dove il calciatore portoghese ha dovuto fare i conti con un momento complicato vista la sua assenza per un problema muscolare.

Un infortunio che non ha permesso di giocare queste ultime partite e ora è fermo da diverso tempo il giocatore, tanto da aver perso la condizione fisica che ora dovrà provare a riprendere il prima possibile.

Momento che potrebbe essere terminato dal punto di vista negativo dell’attaccante che spera di poter tornare il prima possibile al fianco dei suoi compagni di squadra.

Milan: rientro Leao, le ultime sulle condizioni

Le prossime ore saranno decisive per quello che potrebbe essere il recupero e il ritorno in campo di Leao con il Milan. Il club affronterà delle partite veramente importanti nelle prossime settimane e sarà un mese decisivo quello di dicembre per il Milan e anche per l’allenatore Stefano Pioli che è stato messo in discussione con il suo lavoro.

E’ una situazione da chiarire ora questa per il Milan che si sente in diritto di dover rispondere a questo che è un momento complicato di stagione. Per farlo ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti, soprattutto dei top player come Rafa Leao, con il portoghese che ha intenzione di mettersi subito a disposizione di allenatore e squadra una volta che avrà recuperato del tutto dall’infortunio muscolare.

Milan: rientro Leao con l’Atalanta

A parlare del rientro di Leao e delle sue condizioni fisiche è stato Stefano Pioli. Perché in conferenza stampa l’allenatore ha svelato quando potrà di nuovo puntare sul giocatore rossonero che è pronto ora a dare anche il suo contributo. In queste prossime ore saranno valutate di continuo le condizioni del giocatore riguardo il suo rientro in campo.

Sulla situazione dell’infortunio di Leao Pioli ha svelato che già dalla prossima partita di campionato il Milan farà di tutto per avere a disposizione il proprio giocatore. Da capire come andrà a finire.

Calendario Milan: Leao con Atalanta e Newcastle

L’intenzione del Milan e di Pioli è di avere Leao a disposizione con Atalanta e Newcastle nelle prossime due partite di stagione. Perché il club rossonero si giocherà tutto per la lotta allo scudetto di Serie A e per la qualificazione agli Ottavi di Champions League, dove però non dipende solo da loro come andrà a finire.