Serie A: altro esonero, il club ci ha pensato

Si parla tanto di quelli che possono essere i prossimi cambiamenti in Serie A per quanto riguarda le panchine degli allenatori che sono in bilico e a rischio esonero. Diverse società potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro, con il club che ha pensato di svoltare in vista dei prossimi mesi, dove ci sono dei cambiamenti da fare per quanto riguarda gli obiettivi di fine stagione.

Al momento è chiara la situazione che riguarda quello che può essere il futuro dell’allenatore, che è stato messo in discussione dopo i suoi recenti risultati, ma adesso si torna a parlare di quello che può accadere.

Serie A: esonero in arrivo, il nuovo club decide

Si parla tanto di esonero dell’allenatore in queste ore perché i risultati continuano a non arrivare e c’è una vittoria che manca veramente da tantissimo tempo. Ora le prossime partite diventano indicative per quanto riguarda la decisione che sarà poi presa per il futuro dell’allenatore.

Sarà il nuovo club a decidere cosa fare per quanto riguarda il futuro dell’allenatore. Perché c’è una nuova proprietà che entrerà a far parte della società italiane proprio in queste prossime settimane e da un momento all’altro potrebbe quindi arrivare poi la decisione definitiva riguardo un cambiamento importante di un club storico italiano.

Hellas Verona: esonero Baroni, la scelta

E’ l’Hellas Verona di Marco Baroni che è in difficoltà dopo le prime due vittorie in campionato di fila e poi tutte sconfitte e pareggi. Per questo motivo si è già pensato all’esonero dell’allenatore che però poi è stato confermato per mancanza di scelte. Adesso la società è in vendita e la nuova proprietà potrebbe prendere una decisione forte.

Può arrivare l’esonero di Baroni da un momento all’altro con il Verona, saranno decisive queste prossime partite di campionato in vista di quella che sarà poi la decisione della società. C’è una scelta che è già stata presa.

Verona: Baroni confermato al momento

Una conferma a tempo quella di Marco Baroni che può essere esonerato dall’attuale società o da quella prossima che arriverà nelle prossime settimane. E’ chiaro che al momento il tecnico sente la fiducia del club che ha deciso di puntare ancora su di lui, presto si vedrà come andrà.