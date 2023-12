De Rossi in Serie A, scelta fatta sull’esonero: il vice sarà un ex bianconero

Colpo di scena in Serie A, per uno dei club che si è trovato in una situazione complessa, tanto da procedere con l’esonero.

Sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore, stando a quella che è la notizia di quest’oggi, con il vice che sarà un ex centrocampista bianconero, che ha totalizzato diverse apparizioni in Serie A, proprio nel periodo storico che ha visto De Rossi protagonista, da calciatore, in Italia.

Dopo l’esperienza alla SPAL, non andata proprio benissimo, un club italiano potrebbe comunque affidare la propria panchina e guida tecnica all’ex leggenda della Roma che, in Serie A, si troverà da avversario del suo club del cuore, muovendo i primi passi importantissimi e ai vertici del campionato italiano, nella sua nuova esperienza in panchina.

De Rossi è la scelta in panchina: scatta l’esonero in Serie A

Scatta l’esonero in Serie A per uno degli allenatori che, dopo esser arrivato nel corso dell’estate, non sta ben figurando in Italia.

Aveva fatto bene il tecnico nella passata stagione, riuscendo a piazzare gli obiettivi imposti dalla sua ex squadra e che, a fine stagione, si è trovata di fronte alla scelta della separazione, per un’altra occasione che poi è arrivata per lui.

Parliamo infatti di Baroni che, sulla panchina degli scaligeri, si trova coinvolto in una complessa situazione, non riuscendo più a risalire dalle basse zone di classifica. L’Hellas Verona sta pensando infatti a Daniele De Rossi, tecnico scelto e che verrà confermato come nuovo allenatore del club gialloblu.

De Rossi al Verona: all’Hellas avrà l’ex bianconero come vice

De Rossi come nuovo allenatore dell’Hellas Verona, è la notizia riportata dai colleghi di SportItalia che spiegano come ci sarà una svolta sulla panchina da parte della nuova proprietà che, non appena formalizzerà il passaggio di quote, procederà con l’esonero di Baroni e l’arrivo di Daniele De Rossi.

Stando alla stessa fonte, Daniele De Rossi sarà accompagnato dal vice Giampiero Pinzi, ex centrocampista bianconero dell’Udinese che guiderà assieme all’ex Roma, appunto, la squadra di Serie A.

Ultime su Baroni: esonero con arrivo di De Rossi, la situazione all’Hellas

La situazione all’Hellas Verona è delicata e Baroni sarà esonerato dal club. Questo, stando alle notizie che circolano nel club scaligero, con la possibilità che la posizione di Baroni non cambi a prescindere dai risultati che otterrà da qui in avanti. La scelta su De Rossi al Verona sembra cosa fatta, e per lo stesso De Rossi sarà la prima panchina in assoluto in Serie A, dopo l’esperienza in Serie B con la SPAL durata poco o nulla, considerando le sole 17 partite. Dalla Nazionale, dove ha ricoperto un ruolo da collaboratore tecnico di Roberto Mancini nell’Italia che vinse l’Europeo 2020 alla salita in Serie A con Pinzi da vice, tecnico che fino ha ricoperto il ruolo già da vice al Verona, per qualche mese, nel 2022.