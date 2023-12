Accostato al Napoli, ora è indagato per “violenza domestica”: denunciato

La violenza contro le donne è diventato argomento all’ordine del giorno anche nel calcio: scoperto un nuovo caso e denunciato il calciatore.

Le ultime settimane sono state pesantissime in Italia per quanto accaduto a Giulia Cecchettin, con il malessere di tutti i normali cittadini che sono tornati a ricordare quanto di negativo fatto da molti uomini dall’inizio del 2023 ad oggi (e nelle vicende passate che ancora oggi non vanno dimenticate). Bisogna usare ogni mezzo per veicolare messaggi positivi e ora anche tutto il mondo del calcio si sta muovendo per cercare di smuovere le coscienze.

La violenza contro le donne è un argomento delicatissimo che sta iniziando a divorare anche il mondo del calcio, o sta facendo trovare il coraggio a migliaia di donne di denunciare.

Violenza contro le donne: coinvolto un altro calciatore

In Italia e in tutto il mondo si continua a parlare di violenza sulle donne, di femminicidi e delle riforme da attuare. Le ultime vicende di cronaca hanno messo nel caso e indignato tutta Italia e si sta cercando di muovere un masso gigantesco per porre fine a questo problema che dura da tempo e che troppo silenziosamente viene nascosto sotto la polvere.

Il mondo del calcio si è mosso concretamente per dare modo alle donne di trovare il coraggio di denunciare e per far sì che tanti uomini violenti possano ragionare sul proprio animo poco nobile.

Intanto nel calcio è stato scoperto un altro caso di violenza sulle donne, e coinvolge un calciatore e la denuncia dell’ex fidanzata.

Borussia Dortmund, l’ex Schulz denunciato per violenza domestica