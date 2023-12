Juventus, addio Allegri: arriva l’annuncio ufficiale di Giuntoli

Massimiliano Allegri è l’allenatore più chiacchierato del momento: il tecnico della Juventus ha il futuro in bilico e ora c’è l’annuncio.

L’allenatore toscano è tornato due anni fa sulla panchina bianconera ed è stato chiamato a far fare il salto di qualità alla Juve. Le sue due stagioni non sono state troppo esaltanti con zero trofei in due anni che sono state pesantissime anche per i tifosi. Quest’anno l’obiettivo è quello di tornare in Champions League e poi magari di poter lottare fino alla fine per lo Scudetto.

Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora in bilico. Nelle ultime settimane si è inziato a parlare del suo possibile addio alla Juve e di nuovi accordi.

Juventus, quale futuro per Allegri? Riflessioni in corso

Il nome di Massimiliano Allegri è costantemente sotto la critica dei media e dei tifosi bianconeri che non sono sempre troppo contenti del suo modo di far giocare le squadre. Ha tanto da lavorare in questa stagione, per poter raggiungere gli obiettivi importanti che sono stati prefissati all’inizio del campionato.

Allegri e il suo futuro sono sempre molto chiacchierati, perché si parla sempre di un progetto nuovo per la Juve anche dal punto di vista del gioco da proporre.

Secondo le ultime notizie ci sono riflessioni in corso sul futuro di Allegri alla Juventus.

Giuntoli blinda Allegri: “Resta con noi”

La Juventus apre la giornata nuemero 14 di Serie A e giocherà contro il Monza una partita importantissima per le sorti della classifica. Dopo il pareggio contro l’Inter Allegri vuole una vittoria per accorciare momentaneamente in classifica, sperando in un passo falso dei nerazzurri a Napoli.

Prima della partita contro il Monza, Cristiano Giuntoli ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il direttore tecnico dei bianconeri ha confermato e blindato il tecnico toscano per il suo futuro.