“Ti do un cazzotto e ti sfondo”: furia Allegri, ecco con chi ce l’aveva

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto all’ultimo minuto contro il Monza e nonostante le critiche continua la rincorsa al primo posto.

I bianconeri hanno vissuto l’ennesima partita al cardiopalma, risolta negli ultimi istanti e giocata nuovamente per molto tempo dietro la linea della palla ad attendere qualche occasione giusta per segnare. La gara si era messa nel peggiore dei modi, visto che al 92′ il Monza aveva pareggiato, anche casualmente, con un cross trasformato poi in gol dalla disattenzione difensiva.

L’umore di Massimiliano Allegri è stato pesantissimo per 90 minuti e oltre e alla fine si è lasciato andare a uno sfogo clamoroso che nessuno si aspettava.

Furia Allegri dopo Monza Juventus: le ultime

“Sarebbe stato un brutto colpo pareggiare, lo avremmo assorbito, ma prendere un gol così senza aver subito poco e niente quando potevamo fare anche il secondo gol”, ha dichiarato Allegri alla fine della partita vinta in extremis contro il Monza.

La Juventus si è imposta per 1-2 negli ultimi secondi di partita ma il tecnico non è rimasto felicissimo dall’atteggiamento della squadra. “Dobbiamo lavorare per migliorare alcune situazioni ma quando abbiamo questa mentalità e questa voglia di far fatica e soffrire possiamo solamente migliorare”, ha tentato di rimediare Allegri ai microfoni di DAZN al termine del match.

Ma in realtà è stato svelato un gesto folle di Allegri subito dopo la partita contro il Monza.

Juventus, Allegri contro Landucci: “Ti do un cazzotto”

Il finale incredibile di Monza Juventus ha creato forti malumori a Massimiliano Allegri e un grosso caos al termine della partita. Al gol di Federico Gatti il tecnico bianconero si è scagliato contro il suo storico vice allenatore e per la rabbia lo ha “minacciato” pesantemente, e poi il tutto si è rivelato un momento di ira durante la partita.

“Ti do un cazzotto e ti sfondo!”, avrebbe detto Massimiliano Allegri a Landucci dopo perché “era un gol evitabile, potevamo difendere meglio“, ha poi spiegato il tecnico bianconero alle telecamere.

“Mi sono arrabbiato per quello: dobbiamo migliorare gestione della palla, ma per il resto puoi dire poco alla squadra“, ha concluso Allegri giustificando la sua rabbia per quanto successo in campo.

Allegri continua a vincere: ora sogna lo Scudetto

La vittoria della Juventus contro il Monza porta novità fondamentali anche dal punto di vista della classifica. Nonostante la rabbia per come stava andando la partita e la “simpatica” minaccia al suo più stretto collaboratore e amico di campo, ora Allegri può sorridere.

Per la Juventus l’obiettivo Champions League ora è sempre più percorribile ma non è da escludere una lotta serrata fino all’ultima giornata per la vittoria dello Scudetto.