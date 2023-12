Malattia Wanda Nara, arriva un nuovo aggiornamento: fan increduli

Come sta ora Wanda Nara? La procuratrice e showgirl non ama parlare della sua malattia, a farlo è stato un suo caro amico.

Wanda Nara non ama parlare della sua malattia, nonostante ora sia ormai cosa nota. Anche adesso che la vediamo ogni settimana in Tv a “Ballando con le stelle”, lei desidera essere al centro dei discorsi esclusivamente per le sue esibizioni, senza suscitare alcun senso di pietà.

Se l’intento è quello di concentrare tutto sulla sua abilità nel ballo, ci sta effettivamente riuscendo benissimo: l’argentina ha messo in evidenza un talento inaspettato per la danza, oltre a una grande dedizione che la porta a fare il possibile per migliorarsi e dare il massimo nelle coreografie.

I giurati del programma condotto da Milly Carlucci sono stati certamente colpiti da questo, ma anche dalla sua umiltà, caratteristica della sua personalità che finora era emersa poco. Preoccuparsi per le sue condizioni non può però che essere normale.

Come sta Wanda Nara? L’ultimo aggiornamento colpisce

La decisione di Wanda Nara di partecipare a “Ballando con le stelle” è arrivata ovviamente con l’avallo dei medici che la seguono e che fanno il possibile per sapere come si senta anche a distanza. Lei non si sarebbe ovviamente presa rischi che non avrebbe potuto prendere.

Lei non parla praticamente mai delle sue condizioni, nemmeno attraverso il suo profilo social, dove è costantemente presente come un tempo. A farlo per lei ci ha pensato un suo caro amico, Kennys Palacios, ben sapendo come sia importante per lei tutelare la sua privacy.

Il suo racconto è importante, visto che sta seguendo da vicino la situazione, ma ha preferito evitare di dare troppi dettagli: “Il suo è un trattamento lungo – ha detto in un’intervista televisiva in Argentina -. Le sue cure si svolgono in Turchia (dove lei e Icardi ora vivono, ndr) ed è lì che si sottopone a controlli medici”.

Niente viene quindi lasciato al caso, ben sapendo come la leucemia è una malattia che ora è possibile guarire, ma che prevede di doversi attendere scrupolosamente alle indicazioni dei medici. Ed è per questo che diventa indispensabile sottoporsi a esami costanti per valutare l’andamento dei valori.

Il lavoro resta fondamentale

Affrontare una malattia non è mai semplice, soprattutto se si tratta di un problema come la leucemia, che impone la necessità di prestare attenzione a quanto dicono i dottori e di evitare di sottoporsi a sforzi eccessivi e non necessari.

In alcuni casi c’è chi finisce per abbattersi e lasciarsi prendere dallo sconforto, convinto che difficilmente riuscirà a farcela, in altri, invece, ci si prova a distrarre e a dedicarsi a qualcosa che faccia stare bene per distrarre la mente. Wanda Nara rientra certamente in quest’ultima categoria.

Ballare si è rivelata così un’attività che le sta dando importanti benefici, anche all’umore, come ha sottolineato l’amico dell’argentina: “Penso che il lavoro ti salvi, questo è davvero fantastico – ha detto – Questo è la stessa cosa che ho detto il giorno della diagnosi, nei momenti difficili questo può essere provvidenziale”.

Ovviamente tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno di Icardi, che si è mosso sin da subito per cercare medici esperti che potessero aiutare la moglie. Non solo, quando lei è in Italia per le prove lui non ha alcun problema a prendersi carico dei suoi figli, compresi i tre che lei ha avuto da Maxi Lopez e che sono legatissimi a lui. Esattamente come dovrebbe avvenire in una vera famiglia.