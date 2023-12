Milan: esonero Pioli, scaduta la fiducia

Si parla tanto di quello che può essere l’esonero di Stefano Pioli dal Milan visti i recenti risultati. Lo scorso anno c’è stata grande delusione da parte della società, che però ha deciso di dare fiducia al tecnico e mandar via dirigenti del calibro di Maldini e Massara che erano pronti a cambiare guida tecnica.

Oggi però la società potrebbe ritornare sui propri passi e pensare di cacciare l’attuale tecnico proprio come volevano fare la scorsa estate i due dirigenti. Perché i risultati altalenanti del club rossonero lo scorso anno non hanno convinto a pieno e quest’anno la situazione si sta ripetendo.

C’è grande delusione per quello che è accaduto nei primi mesi di quest’anno, dove il Milan ha perso terreno in campionato dalla vetta della classifica di Serie A e anche in Champions League le cose non sono andate bene.

Milan: Pioli out, chiesto il cambio in panchina

Continuano le tante critiche nei confronti di Stefano Pioli da parte dei tifosi rossoneri che sono divisi a metà da oltre un anno. C’è chi appoggia pienamente l’allenatore (la gran parte della tifoseria, come anche la stessa società) e chi spera che possa arrivare un cambio da un momento all’altro con un esonero già in questi mesi visto che la stagione non sta rispecchiando ciò che si pensava.

Ci sono stati dei cambi importanti nel Milan che hanno portato a rinforzare la società con dei nuovi colpi, eppure, ora ci sono delle novità che riguardano il futuro dell’allenatore, perché i tifosi sui social fanno tornare di moda l’hastag Pioli Out dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Milan: esonero Pioli, l’allenatore si sente tranquillo

Stefano Pioli sente ancora una volta la fiducia del Milan anche in un momento difficile come questo. Arrivano direttamente le dichiarazioni da parte del tecnico rossonero a poche ore dalla prossima partita di campionato molto importante che i rossoneri dovranno vincere per forza.

Tra le varie possibilità ci sono quella che porterebbe all’esonero di Pioli dal Milan, ma in conferenza stampa in vista della gara contro il Frosinone l’allenatore ha rassicurato di sentirsi al sicuro e di avere piena fiducia della società che lo sostiene da sempre.

Calendario Milan: Pioli si gioca il posto a dicembre

Decisive saranno le prossime partite del Milan per capire che futuro ci sarà per Stefano Pioli in panchina con i rossoneri. Nonostante un contratto in scadenza nel 2025 la società può pensare anche di esonerare l’allenatore se le cose non dovessero andare per il meglio. Questo mese di dicembre può diventare decisivo per l’allenatore che solo qualche anno fa vinse lo scudetto.