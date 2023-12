Onana flop, lo United pesca ancora in Serie A

André Onana è un vero e proprio flop per lo United: i Red Devils sono pronti a pescare un nuovo portiere ancora in serie A

Che flop! André Onana aveva lasciato l’Inter la scorsa estate per approdare al Manchester United in quello che doveva essere un upgrade per l’estremo difensore camerunense e anche per il club.

Onana era all’apice della sua carriera dopo la finale di Champions League conquistata proprio con i nerazzurri, ma fin qui il portiere è una delle delusioni più grandi di questa stagione non solo in Premier League ma anche in ambito europeo.

Una vera e propria involuzione tecnica dalla difficile spiegazione considerando alcuni errori commessi. Onana sembra un lontano parente di quello ammirato all’Inter, e solo qualche buona prestazione molto casuale non può tenere testa ai tantissimi punti fatti perdere al club di Manchester a causa dei propri errori, molti grossolani e da portiere non professionista.

In molti non riescono ancora a capire cosa sia potuto succedere al camerunense, intanto però lo United corre ai ripari e pensa già ad un nuovo portiere per la prossima stagione.

Onana flop, lo United vuole pescare il prossimo portiere di nuovo in serie A

La serie A deve essere un campionato che piace molto ai dirigenti del club inglese. Dopo Onana, infatti, avrebbero messo nel mirino un altro portiere che milita nel nostro campionato, stavolta proprio un italiano e per giunta nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti.

Si tratta di Ivan Provedel, che quest’anno con la Lazio si sta confermando una grande rivelazione dopo l’exploit della scorsa stagione che lo ha portato anche a vincere il titolo di miglior portiere dell’anno.

Il portiere-goleador della Lazio (sua la rete all’Atletico Madrid nella prima gara della fase a gironi) la prossima estate può andare in Premier a difendere i pali dello United. C’è però da fare i conti con la richiesta di Claudio Lotito che di certo non svenderà il proprio portiere.

La cifra che chiederanno i capitolini a giugno sarà di circa 35 milioni di euro, cifra che potrebbe anche salire qualora la stagione dell’ex Spezia sia da incorniciare. Il patron biancoceleste aveva promesso il rinnovo al suo portiere ma al momento è congelato, insieme a tutti gli altri, dopo le brutte prestazioni e i brutti risultati raccolti in serie A da parte della Lazio. Attualmente tra i titolari Provedel è uno di quelli che guadagna di meno.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI