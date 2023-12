Paolo Maldini in Serie A: sarà il dirigente di un top club

Ultimissime notizie che riguardano il futuro di Paolo Maldini che ha svelato tutto riguardo il suo addio dal Milan e la possibilità di iniziare una nuova avventura in Serie A con un altro top club.

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del dirigente italiano che sta pensando di tornare subito in pista dopo essere stato licenziato proprio in questi ultimi mesi.

Adesso è arrivata una notizia importante riguardo quello che potrebbe diventare il prossimo incarico del noto dirigente italiano e storico ex calciatore del Milan, che si è sentito tradito dalla sua squadra del cuore.

Milan: Maldini svela i motivi dell’addio

Paolo Maldini è stato licenziato dal Milan l’estate scorsa, quando è arrivato l’addio dal club dal noto dirigente rossonero che è stato messo alla porta dalla società che ha preferito andare avanti con nuovi dirigenti e l’allenatore attuale Stefano Pioli. Scelte non condivise tra le parti con il dirigente italiano si sta attivando per tornare il prima possibile in pista come un tempo.

Perché negli anni al Milan è sembrato straordinario il lavoro fatto da Maldini e Massara dal punto di vista del calciomercato, fino ad arrivare a raggiungere grandi obiettivi come la vittoria dello scudetto e la semifinale di Champions nonostante anni davvero bui della società. Una situazione difficile dove lo stesso dirigente ha svelato che si è sentito tradito e che ora è deciso a tornare per dirigere un’altra società.

Calciomercato: Paolo Maldini pronto ad una nuova avventura

Sembra tutto pronto per quella che sarà una nuova avventura di Paolo Maldini in vista dei prossimi anni. Perché ci sono notizie di calciomercato che riguardano del noto dirigente rossonero pronto a rimettersi subito in gioco perché sente di poter dare tanto al mondo del calcio con i suoi colpi.

Paolo Maldini ha raccontato queste cose in merito a quella che potrebbe essere la sua prossima scelta:

“Futuro? Non andrò mai in un’altra società italiana. All’estero solo in una big, l’Arabia Saudita può essere un’idea”.

Futuro Maldini: Europa in un top club o Arabia Saudita

Porte chiuse quindi alla Serie A, con Maldini che pensa di poter tornare a diventare l’uomo mercato di una grande società in Europa o volare in Arabia Saudita dove già ci sarebbero state delle prime offerte ufficiali quasi convincenti a far partire il noto dirigente che si prende ancora del tempo per riflettere.