Zaccagni: nervi tesi con la Lazio, una big ci pensa

L’attaccante biancoceleste, fermo ai box per infortunio, sta trovando dei problemi in fase di rinnovo col club: Juve pronta all’assalto

Con la vittoria, ottenuta nel finale grazie a due gol da vero attaccante di Ciro Immobile, la Lazio ha prima fatto un passo importante verso la qualificazione, per poi staccare aritmeticamente il pass per gli ottavi di finale grazie all’Atletico Madrid, che ha espugnato il campo del Feyenoord relegando così matematicamente gli olandesi al terzo posto.

Curioso, da un certo punto di vista, che a prendersi la squadra sulle spalle sia stato il bomber di Torre Annunziata, partito oltretutto dalla panchina nel match col Celtic, sul quale sono sempre più vive le voci che lo vorrebbero partente in direzione Arabia Saudita già a gennaio.

L’attaccante napoletano, con la sua rapacità sotto porta, ha sopperito anche all’assenza di una delle possibili bocche da fuoco dell’attacco laziale, quel Mattia Zaccagni che dovrà star fermo almeno due settimane dopo il guaio fisico accusato nell’ultima gara di campionato contro la Salernitana.

A proposito di Zaccagni, sono ben altri, oltre ai guai all’anca, i problemi intorno all’ex Verona. Il contratto in scadenza a giugno 2025 infatti, non è ancora stato rinnovato. Le parti, intendendo con queste l’entourage del romagnolo e il club capitolino, sarebbero addirittura vicine alla rottura.

Zaccagni-Lazio, scintille sul rinnovo: Juve alla finestra

Come riportato da Calciomercato.com, sarebbero sempre più forti le frizioni sul fronte dell’allungamento del rapporto lavorativo tra Zaccagni e la Lazio. Già nel mirino della Juve qualche mese fa – con la Lazio che, chiedendo oltre 30 milioni per il cartellino, ha di fatto allontanato i bianconeri – il giocatore potrebbe cambiare aria nel prossimo calciomercato estivo.

È sempre la società bianconera in prima fila per l’acquisto dell’attaccante, un giocatore che potrebbe rendersi utile in diverse posizioni del fronte d’attacco juventino. Col passare dei mesi, se davvero il rinnovo non dovesse essere firmato, il prezzo di Zaccagni giocoforza scenderebbe. Lo stesso Lotito non potrebbe, un anno dopo il muro alzato, continuare a chiedere le stesse cifre.

La Juve, che non ha ovviamente ancora presentato un’offerta formale a Lotito, resta spettatrice interessata alla finestra. Col club laziale ci sono in ballo, particolare non trascurabile, anche i possibili riscatti, a titolo definitivo, di Rovella e Pellegrini, ancora di proprietà dei bianconeri.

Ecco che quindi l’asse Lazio-Juve potrebbe diventare davvero bollente, col giovane centrocampista e il difensore ex Roma destinati a restare alla Lazio e Zaccagni papabile arrivo alla Continassa.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI