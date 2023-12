30 milioni più bonus: blitz inglese e addio Inter

L’Inter, a causa del blitz inglese, rischia di dover dire addio all’obiettivo di mercato: per il giocatore sono pronti oltre 30 milioni

L’Inter sta primeggiando quest’anno in campionato. Simone Inzaghi è riuscito finora a far imporre la sua squadra grazie alla grande forza fisica e alla tecnica sopraffina dei suoi interpreti. Inzaghi può contare su una rosa con diverse alternative e questo rappresenta un punto di forza notevole considerando la volontà di fare bene sia in Italia sia nelle coppe.

Tra i protagonisti dell’Inter di quest’anno bisogna citare sicuramente Stefan de Vrij. Il centrale olandese sta fornendo un contributo importante per la stagione dei nerazzurri sebbene nelle gerarchie partisse un po’ dietro Acerbi. De Vrij ha un contratto in scadenza nel 2025 e la società deve pensare già da ora a un eventuale sostituto qualora non si riuscisse a rinnovarglielo, onde evitare di rischiare di perderlo a zero.

Uno dei profili attenzionati dalla dirigenza nerazzurra per regalare ad Inzaghi un nuovo difensore è quello di Buongiorno del Torino. Centrale forte fisicamente, abile nell’uno contro uno (come dimostrato contro Lukaku), con una buona visione di gioco e pericoloso nel gioco aereo. Questa stagione, dove ha già realizzato due gol, è fondamentale per la crescita di Buongiorno. Il difensore è stato grande protagonista anche in nazionale, in particolare nel match contro l’Ucraina valso la qualificazione al prossimo Europeo.

Inter, si complica la pista Buongiorno: pericolo Premier League

Le prestazioni del difensore non sono passate inosservate ma portarlo via da Torino non sembra essere affatto semplice. Il centrale classe 1999 è destinato ad essere protagonista nella prossima sessione estiva di mercato con la Premier pronta a bussare alle porte della società granata.

A gennaio il difensore non si muoverà da Torino mentre nella prossima estate le cose potrebbero cambiare. In Serie A non solo i nerazzurri sulle tracce di Buongiorno: il difensore interessa anche alla Juventus con i bianconeri pronti a replicare l’affare che ha portato Bremer in bianconero. I due club del massimo campionato italiano devono fare attenzione alla pericolosa concorrenza della Premier League.

Sul giocatore ci sono anche diversi club del massimo campionato inglese e questo rappresenta un problema per Juve ed Inter considerando la forza economica delle squadre di Premier. L’idea sembra essere quella di mettere sul piatto trenta milioni di euro più bonus, offerta che potrebbe accontentare la società granata.

La sensazione è che Buongiorno, viste le sue prestazioni, possa avere una valutazione ancora più alta. Il club granata farà di tutto per tenersi stretto un giocatore fondamentale per la propria rosa ma, qualora dovessero arrivare determinate offerte, sarebbe praticamente impossibile dire di no.