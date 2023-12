Big match rinviato per neve: l’annuncio ufficiale, ecco quando si giocherà

La partita in programma oggi è stata rinviata a causa del maltempo, con annuncio ufficiale pubblicato dalla squadra in questione.

La neve fitta ha obbligato gli organi di sicurezza a prendere dei seri provvedimenti, per evitare di mettere a rischio tifosi e non solo, per questione di ordine pubblico.

Match rinviato per neve: è arrivato l’annuncio ufficiale

Niente arbitro che scenderà in campo per testare le condizioni del campo, il problema relativo al rinvio del match che era in programma oggi in Bundesliga è legato a questioni di ordine e non solo a quelle di campo. Infatti, proprio in queste ore, è arrivato l’annuncio ufficiale sul rinvio di Bayern Monaco e Union Berlino, partita del campionato in Germania che si giocherà dunque posticipatamente.

Bayern Monaco-Union Berlino, rinviato il match di Bundesliga: l’annuncio ufficiale

C’è dunque l’annuncio ufficiale sul rinvio ed è arrivato per voce delle squadre coinvolte nella decisione della Bundesliga. Decisione che hanno accettato, ovviamente, le due squadre in questione. L’Union Berlino, avversaria tra l’altro del Napoli nel girone di Champions League, ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale: “A causa dei rischi per le condizioni di ordine pubblico e per la sicurezza, è stato deciso di rinviare il match tra Bayern Monaco e Union Berlino. Seguiranno aggiornamenti”.

Rinvio Bayern Monaco-Union Berlino: quando si giocherà

Dunque oggi gli amanti della Bundesliga non potranno seguire la sfida tra Bayern Monaco e Union Berlino, match rinviato per neve. La città bavarese è stata colpita da una fitta nevicata, che non permetterà non solo alle squadre di scendere in campo, ma neppure ai tifosi di seguire la stessa partita, per questione di ordine pubblico non garantita dalla Polizia tedesca e dagli organi competenti stessi in Germania. Tra non molto ci sarà ancora un altro match di Champions League, che vede coinvolte le stesse squadre che scendono in campo. Pertanto, non essendo ancora stata disposta una data definitiva e non avendo a disposizione “slot” per occupare una data col match, oggi rinviato, la sensazione è che il match si giocherà nel 2024, con rinvio a data da destinarsi.