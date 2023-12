Inter, niente Meret: il nuovo portiere arriva da una “piccola”

Sommer ha convinto per la porta dell’Inter, ma l’età non è un dettaglio e i nerazzurri tornano sul calciomercato per un nuovo portiere.

Sono state diverse le voci su Alex Meret, portiere che potrebbe rilanciarsi a Milano dopo un’esperienza fatta di alti e bassi al Napoli, nonostante il titolo da campione d’Italia che ha ottenuto da titolare in azzurro, non appena gli è stata concessa una continuità che non aveva mai avuto prima per l’ingombrante presenza di David Ospina tra i pali del Diego Armando Maradona.

Alla fine l’Inter, per il proprio futuro in porta, vede un altro portiere e non sarà né Sommer, né Audero, perché sono insistenti le voci di calciomercato confermate poi questa mattina tra i pali del club nerazzurro che, a San Siro, li vedrà difesi da un nuovo portiere che arriverebbe da una delle “piccole” di Serie A.

Calciomercato Inter, niente Meret: scelto un altro portiere per il futuro

L’Inter pensa al Napoli, ma solo per il week-end di Serie A che la vede protagonista, perché tra le idee di Beppe Marotta sembra archiviata l’ipotesi che porta al nuovo portiere dell’Inter, non più nel nome di Alex Meret.

Non si sa neppure se giocherà Meret, coinvolto al momento in una situazione difficile che sta vivendo tra i pali azzurri, considerando le brutte prestazioni fornite dall’ex SPAL e Udinese.

Alla fine, l’Inter, prenderebbe Meret solo a parametro zero, quando scadrà il suo contratto con il Napoli. Pertanto, in attesa di capire cosa succederà appunto col portiere del Napoli, Marotta starebbe pensando al colpo del futuro che arriverebbe da una “piccola” di Serie A.

Mercato Inter, ecco chi sarà il nuovo portiere del futuro: la notizia

La notizia è stata rivelata dai colleghi di Tuttosport, con l’Inter pronta ad investire per un nuovo portiere nel 2024. Secondo la stessa fonte, non ci sarebbero i margini di un riscatto per Emil Audero, con il bisogno di affiancare a Sommer un portiere importante e per il futuro del club nerazzurro.

Pertanto, tra i primi nomi per il futuro dell’Inter, quello del portiere del Monza, Di Gennaro, e l’altro più concreto che porta a Stefano Turati, portiere del Frosinone, ma di proprietà del Sassuolo.

Turati all’Inter, Marotta pronto a prenderlo: sarà il nuovo portiere dei nerazzurri

Sarà il nuovo portiere dei nerazzurri Stefano Turati, quello che è a tutti gli effetti un tifoso dichiarato dell’Inter che, dopo l’esperienza in Serie A vissuta al Frosinone, potrebbe sbarcare all’Inter. L’alternativa è Bento dal Brasile, ma l’Inter sembra indirizzata sul portiere dei ciociari.