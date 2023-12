Inter: nuovo attaccante a gennaio, la scelta

L’Inter sta pensando seriamente di chiudere l’acquisto di un nuovo attaccante, perché la società vuole rinforzare il più possibile la rosa dell’attuale allenatore Simone Inzaghi che punta a rinnovarsi con altri colpi.

Possibile acquisto per quanto riguarda il reparto offensivo che ha accusato un po’ le fatiche in questo periodo, nonostante la grande stagione su tutti i fronti da parte della società nerazzurra.

L’esperto attaccante è già stato accostato ai club italiani e ora potrebbe nuovamente crearsi l’occasione per provare a chiudere da un momento all’altro l’affare a titolo definitivo.

Calciomercato Inter: nuovo acquisto in attacco

Il club nerazzurro lavora per migliorare di continuo la rosa. Perché l’intenzione della società nerazzurra è quella di avere sempre di più una squadra completa che possa competere in ogni ruolo in tutte le competizioni. Per questo motivo l’Inter ha voglia di chiudere un nuovo acquisto.

Al momento c’è un nuovo bomber finito nel mirino dei nerazzurri che piace da diversi mesi. Il club ha pensato di provare ad investire a gennaio visto che ci sono stati dei problemi di infortuni e bisognerà ora trovare una soluzione.

Inter: Taremi a zero a fine stagione

L’Inter non andrà su Taremi nella prossima sessione di calciomercato di gennaio. Fiducia ai 4 attaccanti che sono ora in organico (Lautaro Martinez, Thuram, Sanchez e Arnautovic). Il calciatore è pronto ad una nuova sfida in Italia, ma non c’è la possibilità di chiudere nel breve.

Le valutazioni saranno fatte da marzo in poi e si valuterà il possibile arrivo dello stesso Taremi in estate come colpo a parametro zero. Gli agenti dell’attaccante iraniano sono pronti ad entrare in contatto con la società nerazzurra in vista dei prossimi mesi per accelerare la trattativa e provare a chiudere un ultimo grande contratto in Europa del giocatore classe 1992 che è pronto ad accettare l’offerta.

La stagione di Taremi col Porto

Quest’anno ha messo a segno 3 gol e 3 assist in 17 partite stagionali, non avendo condotto al meglio in questo momento le gare con il Porto che potrebbe non essere il futuro del giocatore. Perché sembra aver perso tutti gli stimoli dopo tanti anni con la maglia del club portoghese.

Ci sono ora delle novità importanti che riguardano il futuro di Taremi col Porto, visto che da un momento all’altro potrebbe cambiare squadra e pensare proprio a questo trasferimento in Italia con l’Inter.