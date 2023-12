Napoli-Inter: sfida di mercato, ha scelto con chi firmare

Napoli Inter è la prossima grande partita del 14esimo turno di Serie A, dove si sfideranno la prima della classe contro la quarta e si potrebbe decidere tanto in queste prossime ore riguardo il proseguo del campionato.

Chi è Campione in carica e chi vuole raggiungere questo traguardo di nuovo dopo due stagioni difficili e totalmente da dimenticare. Sarà una partita molto interessante, ma la sfida è già iniziata sul mercato tra loro.

Perché Napoli Inter sarà una gara che può dirci tanto in termini di classifica e obiettivi. Perché stiamo a dicembre è vero, ma presto si inizierà a delineare quello che può essere il cammino per alcune società.

Napoli Inter: sfida sul campo e sul mercato

Sono 8 i punti di differenza che si sono accumulati in questi primi mesi di stagione tra Napoli e Inter. Perché gli azzurri campioni in carica non hanno dato tutto con Rudi Garcia che è stato poi esonerato per lasciare spazio a Mazzarri che ora può provare a prendersi rivincite importanti ma anche riportare in piena corsa scudetto la squadra Campione.

Perché ci sarà proprio lo scontro diretto Napoli Inter dove si dirà tanto di quello che può essere il proseguo della stagione delle due società. Con una vittoria degli azzurri si riaprirà il discorso scudetto in Serie A con la Juventus che manterrebbe poi anche il primo posto. Ma le due società sono in lotta anche dal punto di vista strategico del calciomercato.

Calciomercato Napoli: Zielinski tra rinnovo e addio

Un altro giocatore importante del Napoli è in scadenza di contratto ed è Piotr Zielinski. Il centrocampista nel 2024 può liberarsi a zero e per questo motivo tante società hanno pensato a lui, anche in Serie A con Inter, Juventus e Lazio.

La sua volontà però è sempre stata chiara, perché già nei mesi scorsi è stato ad un passo dall’Arabia Saudita che gli aveva offerto cifre veramente elevatissime per uno stipendio da vera star, ma lui ha rifiutato per restare a Napoli che ormai da tanti anni considera la sua casa. Grande gesto e per questo motivo ora si cerca di capire la mossa della società se punterà a rinnovare con Zielinski o lo lascerà andare.

Inter: Zielinski l’occasione nel 2024

Secondo il quotidiano Tuttosport Piotr Zielinski che è in scadenza di contratto con il Napoli nel giugno 2024, senza un rinnovo che resta in una fase di stallo al momento, può firmare con un’altra società italiana, perché l’Inter fa sul serio per lui. Il suo attuale ingaggio è di 4 milioni e il Napoli ne offre 3 a ribasso, pronto un rilancio dei nerazzurri cper una cifra più alta. Occhio anche a Juve e Lazio.