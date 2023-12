Calciomercato, Jerome Boateng in Serie A: c’è l’annuncio del difensore

Aggiornamenti di calciomercato relativi al futuro del difensore tedesco Jerome Boateng che è pronto a firmare da svincolato.

Boateng arriva in Serie A? Attualmente nella lista dei giocatori senza contratto, l’ex difensore del Bayern Monaco ha aperto all’ipotesi di una prima avventura nel campionato italiano. Ecco quali sono i club che possono prendere il calciatore, che è reduce dall’esperienza in Francia tra le fila del Lione.

Non si placano le voci di calciomercato. C’è l’annuncio che arriva dalla Germania con Jerome Boateng pronto a firmare con una squadra di Serie A.

Boateng in Serie A, ecco l’annuncio del difensore

Il calciomercato regala sempre delle grandi sorprese. Questa volta è il calciatore a proporsi ai club italiani. La sua storia, ricca di successi, può spingere le società a pensare all’eventuale ingaggio del difensore tedesco Jerome Boateg che è rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza al Lione.

Attualmente senza squadra, Boateng è alla ricerca di una nuova squadra che possa dargli la possibilità di giocare e restare in Europa. Sfumata la pista del ritorno al Bayern Monaco, il difensore sta prendendo in considerazione anche altre piste fuori dalla Germania.

Tra queste c’è anche l’Italia, con alcune società pronte a fare un pensierino e ingaggiare l’esperto difensore. Ecco l’annuncio di Boateng in merito all’arrivo in Serie A.

“Nella seconda parte di stagione mi auguro di poter tornare a giocare qualche gara ufficiale. Sono aperto a qualsiasi squadra, penso anche ad un trasferimento in Italia o in Spagna. Attendo novità”, così il difensore al giornale tedesco Kicker.

Quali sono le squadre di Serie A che possono prendere Jerome Boateng?

Calciomercato: dove può andare Jerome Boateng?

Ad oggi c’è il Milan che è alla ricerca di un difensore centrale. Jerome Boateng può essere il rinforzo d’esperienza, e low cost, per la retroguardia rossonera. Inoltre, anche squadre come Lazio, Fiorentina e Napoli hanno problemi in quella zona di campo. I tre club di Serie A possono fare un pensierino e guardare al mercato degli svincolati dove in lista c’è anche Boateng che, dopo una lunga carriera, è pronto a vivere una prima esperienza nel massimo campionato italiano.