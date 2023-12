Milan: David nuovo acquisto, la data del suo arrivo

Il Milan ha intenzione di rinforzare la rosa, in particolare nella zona d’attacco dove c’è una chiara crisi di gol fatti tra i bomber della squadra allenata da Stefano Pioli e per questo punta l’acquisto di David.

Piace tanto l’attaccante del Lille, giovane e che ha già dimostrato tanto in questi anni in Francia e in Europa. Si prova a far partire l’assalto e a trovare l’intesa giusta con il club francese.

Continuano a non dare garanzie Okafor e Jovic come alternative di Giroud, per questo motivo ora la società vuole regalare un nuovo colpo all’allenatore per provare a raggiungere tutti i massimi obiettivi.

Calciomercato Milan: colpo David in attacco

C’è un Milan in chiara difficoltà da anni nella zona offensiva dove, a parte con Giroud e Ibrahimovic, ha sempre sbagliato l’acquisto dell’attaccante in questi ultimi anni. Nessuno è mai riuscito a lasciare il segno. L’ultima volta che un bomber rossonero si è solo avvicinato a segnare 20 gol era nell’anno 2015/16 quando fu Bacca a raggiungere quota 18, con l’eccezione di Piatek nel 2019 che arrivò a 22 gol ma solo da gennaio vestì la maglia rossonera segnando 9 reti nel girone di ritorno e i restanti col Genoa in quello d’andata. Adesso la scelta giusta potrebbe essere David.

Per questo motivo la società pensa di investire su un nuovo attaccante, perché ancora una volta è scarso il rendimento dal punto di vista delle reti segnate da parte degli uomini in rosa. C’è la chiara volontà nel Milan di provare a fare un colpo importante su un giocatore moderno, giovane e che già possa dare garanzie come Jonathan David del Lille.

David Milan: quando arriva

Il Milan, come riportato da La Gazzetta dello Spor, punta forte su Jonathan David già per il mese di gennaio 2024. Perché la prossima sessione di calciomercato invernale può essere decisiva per far fare il salto di qualità alla rosa rossonera con l’arrivo del bomber di 23 anni del Lilla.

Giovane ma con esperienza maturata in questi anni, dove ha dimostrato di saper segnare con continuità. Per questo motivo si punta subito al colpo David in casa Milan. Il suo contratto è in scadenza nell’estate 2025 e il Lille può dare l’ok subito per evitare di perderlo a zero.

Milan: il prezzo di David

La sua valutazione è di 60 milioni di euro ma, visti i grandi rapporti tra Milan e Lille si potrebbe chiudere l’acquisto di David a gennaio anche per 40 milioni di euro. La società rossonera farà qualche movimento in uscita per provare ad anticipare il colpo in attacco.