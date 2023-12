Milan: scippo alla Lazio, arriva a gennaio

Il Milan vuole fare nuovi acquisti il prima possibile per tornare ad essere competitiva e per questo motivo si proveranno dei colpi importanti in ogni zona del campo. Tra i possibili colpi c’è quello di un giocatore di Serie A.

La società rossonera è pronta a beffare le rivali del campionato muovendosi d’anticipo su alcuni obiettivi importanti che riguardano quei giocatori che possono fare comodo a più club. Tra questi ci sarebbe anche uno che può beffare la Lazio.

Adesso è un momento complicato per il club milanese che dovrà capire dove sono stati fatti gli errori e dove sarà possibile migliorare in vista della stagione in corso, per provare a salvarla visto che sta iniziando a prendere una brutta piega.

Calciomercato Milan: nuovo acquisto, arriva già a gennaio

Il Milan a lavoro con la società che punta al mercato di gennaio, quello di riparazione, per sistemare appunto alcune cose che non hanno convinto il club in primis e l’allenatore che sta cercando di dire la sua per provare a rendere ancor più competitiva questa squadra già da quest’anno per cercare di raggiungere i migliori obiettivi in vista del futuro. Perché è attraverso questa stagione che si potrà determinare cosa accadrà ai rossoneri in futuro.

Ci sono diverse possibilità che possono portare ad un cambio importante nel Milan già a gennaio con l’arrivo di un nuovo acquisto che sembra aver convinto tutti. Sono diversi i reparti che i rossoneri dovranno rinforzare e per questo motivo si punta sull’arrivo di un nuovo giocatore già nella finestra di calciomercato di gennaio che può provare a dare un cambiamento in positivo.

Milan su Samuele Ricci: sfida alla Lazio

Il Milan punta su Samuele Ricci del Torino a centrocampo per il 2024. Il club rossonero sente l’esigenza di dover investire in quella zona di campo e per questo motivo si guarda attorno sperando di chiudere l’operazione il prima possibile. Il giovane talento italiano ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli e ora si prepara a fare il salto di qualità. In questi mesi è stato accostato anche alla Lazio.

In estate la Lazio ha provato il colpo Ricci con il Torino però che ha alzato un muro per evitare di farsi saccheggiare. Adesso si aprono nuove occasioni importanti per il giovane talento italiano, perché ci sarebbe il Milan che vuole acquistare il giocatore e punta a beffare la Lazio con uno scippo il prima possibile.

Milan: il prezzo di Ricci, la Lazio si defila

Cairo ha valutato in estate 25 milioni la cessione di Samuele Ricci ma la Lazio ha preferito virare su altri nomi sentendo certe cifre. Adesso si apre però l’occasione Milan e da un momento all’altro può arrivare l’affondo per il giovane talento italiano tra gennaio e l’estate 2024.