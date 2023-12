Napoli: ADL spiazza i tifosi, uno rinnova e l’altro no

Momento chiave del progetto del Napoli in vista del futuro. Perché il presidente De Laurentiis in persona ha fatto un annuncio importantissimo riguardo quello che accadrà per alcuni grandi giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia.

Situazione particolare che riguarda il futuro della società azzurra che è pronta a blindare solo uno dei propri gioielli in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Una notizia che spiazza i tifosi dei Campioni d’Italia in carica.

La nuova stagione per il Napoli non è iniziata come ci si aspettava e per questo motivo sono arrivate tante notizie negative e pessimiste riguardo anche il futuro di alcuni giocatori azzurri.

Calciomercato Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia ricercati dai top club

Sono chiaramente finiti nel mirino dei top club d’Europa giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia che quest’anno hanno avuto qualche difficoltà maggiore rispetto quanto fatto vedere lo scorso anno con alla guida Luciano Spalletti. Per molti il problema era la guida tecnica con Rudi Garcia che ha pagato con l’esonero e dall’arrivo del nuovo allenatore Walter Mazzarri sembra che le cose sono cambiate in positivo per il Napoli che ora cerca anche di pensare al futuro.

Perché è evidente che nel progetto del Napoli di Aurelio De Laurentiis ci sono anche Osimhen e Kvaratskhelia coinvolti in quello che è uno dei progetti più continui e positivi del calcio di oggi. L’obiettivo degli azzurri è quello di allontanare le voci di calciomercato e continuare a lavorare con i due propri giovani talenti, ma da un momento all’altro potrebbero arrivare delle maxi offerte che porterebbero via i giocatori se dovessero vacillare da un punto di vista mentale di fronte a cifre esorbitanti.

Napoli: rinnovo Osimhen, annuncio di De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è concesso alcune dichiarazioni anche riguardo quello che sarà il futuro e il rinnovo di Osimhen con gli azzurri. Il numero uno del club campione d’Italia è intervenuto all’assegnazione del premio “Campania Felix” per parlare della situazione contrattuale del proprio bomber nigeriano che è in trattativa da mesi per prolungare il contratto.

De Laurentiis ha rivelato che per Osimhen il Napoli è ormai arrivato al momento della firma del nuovo contratto con il proprio attaccante. Dopo tanti incontri non andati al meglio sembra che ormai le parti sono in chiusura per il rinnovo che legherà ancora a lungo il giocatore con la maglia azzurra. Da capire che stipendio avrà e se ci sarà una clausola rescissoria.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli: De Laurentiis ferma tutto

Se Osimhen è pronto al rinnovo con il Napoli, si spegne l’entusiasmo quando si parla del nuovo contratto di Kvaratskhelia. Perché anche del futuro del georgiano ha parlato De Laurentiis e detto con molta chiarezza che lui ha ancora 4 anni di contratto e fatto intendere che non c’è nessuna esigenza di trattare per prolungare.