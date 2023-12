Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa: arriva l’ex Milan

Oltre all’annuncio relativo all’imminente annuncio di Victor Osimhen, nella giornata di oggi è uscita fuori un’altra indiscrezione importante relativa ad uno degli affari più interessati al quale il Napoli starebbe studiando e lavorando per il prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, per rinforzare e completare la rosa di Walter Mazzari in vista di una seconda parte di stagione importante, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di portare in azzurro un ex Milan, che nel corso delle ultime stagioni tanto male ha fatto alla sua squadra.

La volontà di concludere quest’affare c’è tutta, anche perché questa, per il Napoli, potrebbe trattarsi di una vera e propria opportunità.

Calciomercato Napoli: arriva un ex Milan

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che in quel di gennaio lavorerà per rinforzare la rosa di Walter Mazzarri andando ad aggiungere giusto qualche innesto a completamento della stessa.

Per questo motivo De Laurentiis, insieme a Meluso e dirigenza, starebbe studiando colpi funzionali per questo Napoli, che a dirla tutta già sarebbe completo di suo. Qualche volto nuovo, però, dalle parti di Castelvolturno non farebbe male, e non a caso nelle ultime ore il nome di un ex Milan sarebbe stato accostato con insistenza ai campioni d’Italia, profilo indicato essere l’ideale per permettere agli azzurri di compiere un importante salto di qualità in mezzo in campo.

Stando infatti a quanto riportato da Defensa Central, Brahim Diaz potrebbe essere un reale obiettivo del Napoli nel prossimo calciomercato invernale, lui che in maglia rossonera ha in più occasioni fatto male alla formazione di Aurelio De Laurentiis, come ad esempio l’anno scorso.

Napoli, interesse concreto per Brahim Diaz

Alle volte il tuo peggior nemico potrebbe diventare il tuo migliore amico, e questo potrebbe accadere fra il Napoli e Brahim Diaz. Lo spagnolo, che in più occasioni ha colpito i partenopei, potrebbe diventare il colpo a sorpresa del club di De Laurentiis nel prossimo calciomercato invernale.

Potrebbe sembrare essere una mera indiscrezione, ma alcuni media spagnoli sono arrivati a confermare la stessa, svelando anche che mercoledì, in occasione di Real Madrid-Napoli, ci sarebbero anche stati dei contatti fra le parti per valutare la fattibilità di questo affare.

Napoli su Brahim Diaz: risposta chiara del Real Madrid

L’approccio del Napoli verso Brahim Diaz non è passato inosservato, al punto che il Real Madrid ha immediatamente resa nota la sua posizione. Nonostante gli ottimi rapporti fra le parti, infatti, i Blancos non hanno alcuna intenzione di vendere l’ex Milan, non solo perché rappresenta essere un giocatore sul quale vogliono puntare, ma anche perché l’emergenza infortuni rende Brahim Diaz una delle uniche alternative valide per Carlo Ancelotti lì davanti.