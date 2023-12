Infortunio per un big, arriva uno svincolato: l’annuncio del mister

By

Grossi problemi per la squadra che ha perso uno dei suoi migliori calciatori. Ecco perché la società potrebbe intervenire subito sul calciomercato e prendere uno svincolato di lusso.

C’è l’annuncio del mister riguardo lo stop del calciatore che resterà ai box per un bel po’ di tempo. La sua stagione resta a rischio, intanto la società valuta l’ingaggio di un calciatore svincolato. Ecco le ultimissime riguardo questo possibile affare che potrebbe andare in porto prima di Natale, in modo da consentire al tecnico di avere subito un nuovo elemento a disposizione per le prossime partite di campionato.

Nuovi aggiornamenti di mercato che riguardano il futuro del calciatore, finito nella lista del club dopo l’infortunio del big. Ecco le ultimissime in merito a questa operazione, che può andare in porto già nelle prossime settimane. C’è l’annuncio da parte dell’allenatore che ha fatto il punto della situazione riguardo la gravità dell’infortunio con il calciatore che dovrà stare fermo ai box per un po’ di tempo.

Calciomercato: arriva uno svincolato, l’annuncio del mister

Assenza pesantissima per la squadra, in lotta per le zone alte della classifica. Ecco perché la società può correre ai ripari e mettere a disposizione dell’allenatore uno svincolato di lusso, che può firmare subito con la sua nuova squadra.

Arriva uno svincolato alla Sampdoria? Ecco nuovi indizi di mercato riguardo il club blucerchiato che ha perso per infortunio Fabio Borini. Il colpo estivo s’è operato nei giorni scorsi in Filandia. Operazione necessaria per l’ex Liverpool che si è infortunato nel corso della gara vinta 2-1 contro lo Spezia.

Intervento chirurgico per la lesione al tendine dell’adduttore lungo per Fabio Borini che tornerà direttamente nel 2024. Stagione a rischio, la sua, ecco perché la società è pronta ad intervenire per ingaggiare uno svincolato di lusso.

Nella lista della dirigenza ci sono diversi profili tra cui anche quello di riportare alla Sampdoria Soriano, attualmente svincolato e in cerca di una nuova squadra. L’ex Bologna, cresciuto nel club blucerchiato, potrebbe prendere in considerazione l’idea di tornare nel suo vecchio club.

Infortunio Borini, la Sampdoria pensa a Soriano: l’annuncio di Pirlo

Nel corso della conferenza stampa pre Brescia, l’allenatore della Sampdoria Pirlo si è soffermato sull’infortunio di Borini e sul prossimo calciomercato.

“Assenza importante quella di Fabio, è uno di quei giocatori che dava tanto in campo e fuori. Sapeva muoversi, sicuramente ci mancherà. Però ci sono altri che si sono fatti trovare pronti, in un modo dovremo sopperire a questa assenza”. “Calciomercato? Non pensiamo a questo. Ci sono le partite. Quando ci sarà la finestra invernale vedremo quello che si potrà fare, adesso pensiamo al campo”.

Chiuse le porte, almeno per il momento, al possibile ritorno alla Sampdoria di Soriano che da svincolato può firmare subito. Pirlo vuole prima valutare i giocatori a disposizione prima di spingere la società ad intervenire nel mercato degli svincolati.