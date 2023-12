Calcioscommesse: nuovo caso, arrivano altre squalifiche

Nuovo incredibile caso calcioscommesse in Italia che mette a rischio il futuro di un club e anche di tutti i giocatori che sarebbero coinvolti e che avrebbero potuto spingere verso risultati negativi la squadra in maniera volontaria e condizionata.

Trema la Serie A per il caso scommesse illegali, con tanti giocatori di grande livello accusati e messi nel mirino dalla Guardia di Finanza in questa super inchiesta che però al momento si è fermata con due squalifiche per due giocatori italiani.

Adesso però sono anche gli altri campionati italiani che sono messi sotto accusa e con la lente d’ingrandimento si cerca di capire che può finire nei guai in vista della stagione in corso e del futuro.

Calcioscommesse: nuovo caso in Italia

Si è sempre temuto il peggio nel calcio italiano riguardo questo fenomeno calcioscommesse visti i precedenti che sono venuti fuori nella storia della Serie A e delle altre categorie minori. Da sempre il campionato italiano è macchiato da questo fenomeno che ha resto all’estero il nostro calcio sempre meno appetibile sotto tanti punti di vista e alla fine è sempre venuto fuori qualcosa che ha fatto vergognare chi c’è dentro per i vari casi, come l’ultimo grande che riguarda calciopoli.

Adesso però si parla di qualcosa di ancora peggio, perché c’è il caso scommesse illegali che è venuto fuori che riguarda prima di tutto i giocatori stessi e poi i club: dalla Serie A fino anche alla Serie C. Nelle categorie minori si è sempre parlato di un altro rischio di calcioscommesse e, infatti, tante società anche di Serie B storiche sono spesso finite nel mirino per le accuse rivolte ai loro giocatori coinvolti. Adesso viene fuori un nuovo caso dopo quello che è accaduto a Tonali e Fagioli che hanno pagato con le squalifiche.

Scommesse illegali: Benevento accusato per 4 giocatori

Nuovo caso tra Serie B e Serie C per quanto riguarda la situazione calcioscommesse. Sono altri quattro i giocatori coinvolti su questa nuova indagine di scommesse illegali su piattaforme fasulle che hanno aiutato i tesserati a migliorare i loro stipendi. Sono venuti anche fuori i nomi dei calciatori accusati.

Christian Pastina, difensore del Benevento retrocesso in C, Massimo Coda, attaccante della Cremonese con 9 gol in 12 partite, Francesco Forte del Cosenza e Gaetano Letizia della Feralpisalò ma che per sei anni ha giocato al Benevento. Tra loro ci sono vari collegamenti tra ex esperienze nella stessa squadra nel recente passato, rapporti d’amicizia e tanto altro.

Calcioscommesse Benevento: in arrivo altre squalifiche

L’inchiesta sul nuovo caso Benevento è venuta fuori a causa dei movimenti sui conti correnti e da segnalazioni dell’antiriciclaggio. Per questo motivo ora si cerca di andare fino in fondo alla questione e potrebbero anche esserci conseguenze gravi per i calciatori che possono aver alterato quindi le partite del Benevento, pronte altre maxi squalifiche.