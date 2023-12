De Laurentiis annuncia il futuro di Osimhen e il nuovo stadio: sarà inaugurato con lo Sky Box

Doppio annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis con il futuro di Victor Osimhen e il nuovo stadio del Napoli.

Rompe il silenzio il patron del Napoli dopo le polemiche che erano emerse con il Comune di Napoli in merito ai fatti che hanno riguardato il nuovo impianto a Napoli e il futuro del Diego Armando Maradona.

Al centro delle vicende, nella sua intervista, le parole su Osimhen e non solo, parlando a tutto tondo di quella che è la situazione a Napoli e del Napoli, con un occhio anche al nuovo progetto con lo stadio a Napoli che avrà una pista atletica tolta e lo Sky Box a disposizione dei tifosi partenopei.

Nuovo stadio e futuro Osimhen: il doppio annuncio di Aurelio De Laurentiis

Uno stadio all’avanguardia per il Napoli che arriva da uno Scudetto vinto e ha voglia di competere con le big d’Europa, per ammissione dello stesso De Laurentiis che ha voglia, negli anni, di far vincere al Napoli anche la Champions League in un progetto decennale.

È di questo e di molto altro che ha parlato Aurelio De Laurentiis, in occasione dell’evento “Campania Terra Felix” che si è tenuto a Pozzuoli.

Al centro delle questioni sia quella sul nuovo stadio del Napoli che sul futuro di Osimhen, sul quale ormai ci sarebbe la fumata bianca con firma imminente.

De Laurentiis su Osimhen: “Ci siamo, manca solo la firma”

Annuncio importante sul futuro di Victor Osimhen, per voce diretta del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ecco cos’ha detto sul bomber nigeriano: “Per il rinnovo ci siamo, c’è la firma del contratto da fare dopo quanto si è sospeso per quest’estate. Victor ha davanti a sé ancora quattro anni di contratto”.

Attualmente il contratto di Osimhen è valido fino al 2025 e dunque, stando alle parole del patron De Laurentiis, col Napoli si legherà fino al 2027, allungando così gli accordi attuali. Su Kvaratskhelia invece, De Laurentiis non si espone e fa “melina”, al momento risulterebbe infatti tutto fermo sul talento georgiano.

De Laurentiis annuncia il nuovo stadio: “Lo voglio con lo Sky Box”

Ha risposto alle parole del Comune di Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito alla vicenda sul nuovo stadio: “Mi hanno detto che il progetto è stato rigettato, ma sono cose false. Ho presentato un progetto, mentre loro si sono messi lì a vedere gli spettatori. La Juventus è a 40mila scarsi, noi siamo in una media di 32mila all’anno. Da uno che voleva fare il Masaniello è stato detto che lo stadio doveva essere un fatto popolare, che doveva essere di 60mila spettatori. A me va benissimo, ma per me va fatto l’azionariato pubblico, a questo punto. Quando pago Osimhen, lo pago io 70 milioni. Io lo stadio voglio comprarlo, poi m’impegnerò a fare gli Sky Box perché è bello vedere che il pubblico sia vicino ai giocatori in panchina, come si vede negli stadi veri”.

Ma quand’è che nascerà il nuovo Diego Armando Maradona? Se la questione dovesse risolversi, tra Comune di Napoli e SSC Napoli, l’inaugurazione dello stadio si potrebbe vedere per gli europei del 2032 che si terranno in Italia, con lo stadio della SSC Napoli che diventerebbe un vero e proprio gioiellino per le partite della competizione.