Decisione shock: penalizzazione nel 2024, classifica stravolta

Scoppia un nuovo scandalo nel mondo del calcio: tifosi sconvolti, nel 2024 è in arrivo una penalizzazione che cambierà la classifica.

Il mondo del calcio sta per essere sconvolto da una sentenza incredibile. Stavolta non c’è scampo per un top club di livello mondiale. La classifica potrebbe essere stravolta da un momento all’altro da una penalizzazione clamorosa. Manca ancora l’ufficialità, ma tutto potrebbe cambiare dal 2024, e per come si sono messe le cose difficilmente la società colpevole potrà passarla liscia.

Il messaggio è chiaro: la mannaia della giustizia non può abbattersi solo sui più deboli, o comunque sui meno forti. Come accaduto in Italia negli scorsi anni, anche i grandi club possono, o meglio devono essere colpiti in caso di gravi illeciti.

Se da noi la Juventus è stata severamente penalizzata lo scorso campionato, riuscendo poi a trarsi d’impaccio solo con l’ormai celebre patteggiamento, quest’anno è toccato in Premier all’Everton subire l’onta di una grave penalizzazione. Ma non è finita qui.

Nel mirino dei giudici della Football Association, ormai è chiaro, sono finiti anche due top club di livello assoluto come il Chelsea e il Manchester City. E in particolar modo per il club campione d’Europa in carica le cose si starebbero mettendo molto male. Lo scenario è estremamente fosco per i tifosi dei Citizen. Nel 2024 potrebbe arrivare infatti una sentenza in grado di cambiare per sempre la loro storia.

Terremoto in Premier League: quando arriverà la sentenza contro il Manchester City

Per quanto Pep Guardiola, nelle recenti conferenze stampa, abbia rassicurato i tifosi, affermando che il club è innocente fino a prova contraria e che lui potrebbe rimanere in panchina anche in caso di retrocessione in League One (la terza categoria inglese), c’è in realtà poco da stare sereni dalle parti di Manchester.

Dopo le tante voci e illazioni degli ultimi giorni, il Daily Mail ha provato infatti a fare chiarezza su ciò che potrebbe succedere nei prossimi mesi. E le prospettive non sono proprio serene per il club dello sceicco Mansour.

Il processo contro il Manchester City, un evento a suo modo storico, dovrebbe iniziare nell’autunno 2024. La società più forte e ricca del campionato inglese dovrà difendersi contro le 115 accuse di violazioni delle regole economico-finanziarie che gli sono state rivolte dalla Premier League. E considerando che per colpe meno gravi l’Everton è stato penalizzato di 10 punti, per il City non si sono messe bene.

Cosa rischia davvero il Manchester City: dalla penalizzazione alla retrocessione

Con un processo in partenza nell’autunno 2024, la sentenza dovrebbe arrivare non prima dell’estate del 2025. In sostanza, dovrebbe coincidere con la scadenza del contratto del tecnico catalano, che avrebbe così a disposizione un’ottima via di fuga, più che giustificata.

Per quanto riguarda le ipotesi sulla sentenza, comunque, il ventaglio di opzioni è molto ampio. Essendo stati i Toffees penalizzati con 10 punti per un solo capo d’accusa, logica vorrebbe che 115 imputazioni debbano portare come minimo alla retrocessione, e probabilmente anche di più di una categoria, cosa ipotizzata dallo stesso Pep in conferenza stampa.

Considerando però che non è assolutamente detto che tutte e 115 le accuse si rivelino fondate, non è da escludere anche una maxi penalizzazione in classifica, che potrebbe permettere al club di rimanere in Premier ma, sostanzialmente, di dimenticarsi le coppe europee per almeno una stagione. E per come si stanno mettendo le cose, sarebbe già manna dal cielo per i Citizens.