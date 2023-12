Grande paura in Serie A: coinvolto in un incidente stradale, auto distrutta

Grande paura per un giocatore del nostro campionato che nelle ultime ore si è reso protagonista di un grave incidente

Non è la prima volta che un calciatore della nostra serie A viene coinvolto in un incidente stradale, con conseguenze talvolta anche tragiche. Le auto sportive, in alcuni casi l’alta velocità, ed ecco che la guida può diventare un pericolo anche se il volante è nelle mani di un ragazzo giovane e con grandi riflessi. Bisogna fare sempre attenzione.

Parliamo del calciatore kosovaro del Torino, Mergim Vojvoda, coinvolto in un incidente stradale in città nelle scorse ore. Il giocatore della squadra granata si trovava alla guida della sua Mercedes Classe C AMG grigia, valore di mercato intorno ai 60mila euro, nei pressi dell’ospedale Koelliker quando è avvenuto lo scontro con una Jeep Renegade rossa.

Le immagini pubblicate su “Torinocronaca.it” mostrano i danni considerevoli alle due auto coinvolte, suggerendo un forte impatto tra i due veicoli. Tuttavia, sia Vojvoda che l’altro conducente della Jeep sembrano fortunatamente illesi. Dalle immagini vengono raffigurati in piedi e appaiono in buone condizioni fisiche.

Nonostante il brutto spavento, Vojvoda è riuscito comunque a partecipare agli allenamenti della squadra di Juric che si prepara per il prossimo match di campionato. Il kosovaro insieme ai suoi compagni dovrà cercare di riscattarsi dopo la sconfitta subita in trasferta contro il Bologna. Il prossimo incontro di Serie A vede il Torino impegnato contro l’Atalanta in una sfida casalinga molto impegnativa.

Shock in Serie A: incidente e auto distrutta

Per fortuna sia Vojvoda che l’altro conducente sembrano non aver riportato gravi conseguenze dall’incidente. Dopo gli allenamenti Vojvoda dovrà valutare la successiva procedura da seguire in base alla dinamica dell’incidente. Le immagini mostrano che la parte anteriore dell’auto di Vojvoda sul lato sinistro è stata fortemente danneggiata, proprio come la Jeep rossa coinvolta.

La polizia municipale è intervenuta sul posto per effettuare le indagini necessarie al fine di comprendere esattamente come si sia verificato l’incidente. Anche gli airbag si sono attivati per proteggere il difensore granata, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per entrambi i conducenti.

Al momento non si hanno notizie circa la dinamica dell’incidente che verrà valutata in queste ore dalle forze dell’ordine. L’aspetto più importante è che entrambi i passeggeri delle auto coinvolte nel forte scontro stiano bene. Quanto agli ulteriori aspetti legali occorrerà attendere gli sviluppi.

Intanto Vojvoda e l’altro conducente hanno ottemperato ai loro obblighi essendosi entrambi fermati a parlare con le forze dell’ordine sopraggiunte sul luogo dell’incidente. Entrambi, seppur scossi, sembravano piuttosto tranquilli e cordiali nel rapporto tra di loro e con gli agenti arrivati a fare i sopralluoghi del caso.