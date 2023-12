La Ferrari rompe gli indugi, annuncio definitivo

La Ferrari ha finalmente comunicato la notizia che tutti attendevano da tempo: la mossa della Rossa fa esultare i tifosi.

La Ferrari non è riuscita a centrare il secondo posto tra i Costruttori e ha pertanto concluso il Mondiale 2023 in terza posizione. La Rossa è arrivata a sole 3 lunghezze dalla Mercedes dopo aver rimontato quasi 60 punti alla scuderia di Brackley nella seconda parte di stagione.

Gli episodi sfortunati capitati a Leclerc (che non ha preso parte al GP di San Paolo per un problema nel giro di formazione) e Sainz (che ha centrato un tombino sollevato sulla pista di Las Vegas che lo ha costretto a partire dieci posizioni più indietro) hanno di fatto impedito al Cavallino rampante di scavalcare in classifica il team guidato da Toto Wolff e bissare il secondo posto del 2022.

Il rammarico all’interno del mondo Ferrari è percepibile anche nelle parole del presidente John Elkann, che ha chiaramente parlato di “stagione deludente“. Tuttavia, lo stesso Elkann ha messo in evidenza la crescita della Rossa nella seconda parte del Mondiale e le tante pole messe a segno dalla Ferrari: ora però bisogna trasformare queste pole in vittorie.

Per farlo la scuderia di Maranello ha deciso di affidarsi ancora a Charles Leclerc e Carlos Sainz. I rinnovi di contratto del monegasco e dello spagnolo non sono stati ancora ufficializzati ma le parole del presidente John Elkann sgombrano il campo da ogni dubbio.

Ufficiale Ferrari, l’annuncio è definitivo: i tifosi esultano

Elkann ha infatti confermato all’agenzia Italpress che Leclerc e Sainz resteranno certamente alla guida delle due monoposto. Evidentemente il Cavallino rampante ritiene che i problemi non siano da ricercare nei due piloti, che anzi hanno regalato spesso prestazioni emozionanti e convincenti: non bisogna dimenticare che Sainz è stato l’unico a rompere il dominio Red Bull vincendo a Singapore e che i due ferraristi hanno centrato in tutto 7 pole position (5 Leclerc, 2 Sainz).

La Ferrari si concentrerà esclusivamente sullo sviluppo della macchina, cercando di migliorare l’aerodinamica in modo da non provocare quell’usura eccessiva delle gomme che si è presentata più volte nel corso del Mondiale.

In più, la scelta di confermare Leclerc e Sainz deriva anche dal fatto che al momento tutti i migliori piloti sono sotto contratto con i loro team. Verstappen è blindato dalla Red Bull fino al 2028 e anche altri talenti come Norris, Piastri e Russell non sono liberi. Non resta che avere fiducia in Charles e Carlos, che hanno dimostrato più volte di poter competere per la vittoria: tutto sta nel garantire a entrambi una vettura all’altezza.