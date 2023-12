L’annuncio che sconvolge la MotoGP: “Sarà il più grande mai visto”

La stagione 2024 della MotoGP potrebbe rivelarsi storica: arriva un annuncio che fa tremare Bagnaia e gli altri protagonisti.

Si preannunciano tempi duri per Pecco Bagnaia e la sua Ducati. Nemmeno il tempo di godersi il secondo mondiale consecutivo vinto, che per il pilota torinese arriva una sentenza durissima da digerire. Il Mondiale 2024 sarà infatti storico, per molti versi, e sarà dominato da un solo pilota. Quel pilota, però, non sarà lui, almeno stando a quanto riferito da un grande protagonista del mondo delle due ruote.

Che non possa avere vita facile ancora a lungo, il campione del mondo in carica, è d’altronde evidente e prevedibile. Già quest’anno ha dovuto faticare per tenere alle spalle Jorge Martin in sella alla sua Ducati del Team Pramac, senza dimenticare la crescita importante di un Bezzecchi sempre più ambizioso, capace di concludere al terzo posto sulla sua Ducati VR46.

I rivali non mancano e non sono mai mancati al centauro piemontese. Tutto fa pensare che dal prossimo anno saranno però ancora più agguerriti. Anche perché, a quelli che gli hanno dato del filo da torcere nelle ultime due stagioni, potrebbe aggiungersene uno di enorme talento, pronto a prendersi nuovamente quel titolo di campione del mondo della MotoGP già vinto per sei volte ma che ormai gli manca dal lontano 2019.

MotoGP, rivoluzione in arrivo: l’annuncio fa tremare i tifosi di Pecco Bagnaia

Il mercato piloti ha regalato alla stagione 2024 un nuovo binomio destinato a far discutere molto a lungo: quello tra la Ducati, da anni ormai la miglior moto del Mondiale, e Marc Marquez, uno dei più titolati e vincenti piloti della storia della MotoGP.

Nonostante le difficoltà del pilota spagnolo negli ultimi anni, gli addetti ai lavori sono convinti che stavolta le cose potranno andare diversamente. Perché Marquez resta ancora uno dei migliori piloti in circolazione e, a bordo della moto più competitiva, potrà dare del filo da torcere a tutti.

C’è addirittura chi è convinto che il grande favorito per la vittoria del prossimo Mondiale sia già lui. Lo ha sentenziato attraverso un post su X l’ex campione del mondo superbike americano Ben Spies.

Secondo il centauro americano, in passato grande protagonista anche in MotoGP, non solo Marquez vincerà il prossimo motomondiale, ma sarà l’assoluto dominatore della stagione, una sorta di Verstappen su due ruote.

“Penso che il prossimo campionato sarà quello con il più ampio divario tra il primo e il secondo classificato, hanno appena dato una Ducati a Marquez“, ha scritto Spies, senza nascondersi. Tra l’altro, dovesse davvero realizzarsi la sua previsione, Marc riuscirebbe a migliorare un record già detenuto.

Il distacco più grande tra il primo e il secondo classificato al momento è infatti ancora il suo, risalente al 2019, quando riuscì a vincere il Mondiale con un margine di ben 151 punti sul secondo classificato, Andrea Dovizioso.