L’arma segreta per convincere Vlahovic: addio Juve

Dusan Vlahovic continua ad essere un nome spesso accostato alle possibili cessioni della Juventus con la svolta che appare vicina.

Durante la scorsa estate Dusan Vlahovic è stato accostato a diverse squadre, in particolare il Chelsea, decidendo però poi di restare ancora in bianconero per questo campionato.

La sua cessione però è sempre al centro di numerose voci di calciomercato ed in queste ore appare vicina una svolta in tal senso. Il centravanti serbo sta recuperando la migliore condizione, andando in rete anche nel derby d’Italia contro l’Inter ed iniziando ad essere decisivo nella squadra di Massimiliano Allegri. Una big europea in questi giorni starebbe facendo le proprie valutazioni sul calciatore classe 2000, valutando un’offerta da presentare ai bianconeri in vista del 2024.

Il Real Madrid, in grande difficoltà per quello che riguarda il proprio reparto avanzato, sarebbe sempre più deciso a fare un’offerta alla Juventus per Vlahovic già durante il calciomercato di gennaio. A favorire l’operazione ci sarebbe anche il buon rapporto tra l’attaccante ex Fiorentina e Jude Bellingham, stella della squadra di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Vlahovic potrebbe salutare nel 2024

Con il solo Joselu a disposizione per quello che riguarda il ruolo di centravanti, il Real Madrid sa di dover trovare a tutti i costi un attaccante di livello internazionale per la seconda parte di stagione.

Nei giorni scorsi la punta bianconera e Bellingham hanno avuto uno scambio di complimentisui social, che ha dato un ulteriore segnale inerente al possibile arrivo di Vlahovic in Spagna durante il mercato di gennaio. Il classe 2000 è poi molto apprezzato da Carlo Ancelotti che sarebbe felice di averlo a disposizione in quelli che potrebbero essere i suoi ultimi mesi alla guida del Real Madrid.

In Spagna c’è anche l’Atletico Madrid però interessato alla punta della Juventus. I buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire l’affare, con i Colchoneros che tentarono di arrivare alla punta bianconera già in estate, rimandando poi il tutto non essendo riusciti a cedere Alvaro Morata. Resta sempre viva anche la pista PSG in Francia anche se i campioni in carica della Ligue 1 vorrebbero rimandare l’affare a giugno.

Nel frattempo la Juventus si guarda intorno per non restare a mani vuote in vista della seconda parte di campionato anche se la dirigenza vorrebbe posticipare la partenza del proprio attaccante in vista della prossima stagione. Se non dovesse esserci il rinnovo di contratto, la prossima estate potrebbe essere il momento migliore per cedere la punta, a due anni dalla scadenza dell’accordo con la Juve.